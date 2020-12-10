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影／苗栗140縣道砂石車追撞 驚險畫面曝光

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣140縣道卓蘭鎮路段上午8點多發生車禍，49歲王姓男子駕駛的砂石車疑與前方砂石車發生追撞，車頭毀損，他受困車內，苗栗縣消防局據報趕到將他救出，送往台中東勢農民醫院治療，車禍發生原因、責任有待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，上午8點29分接獲140線卓蘭奉天宮路段車禍通報，駕駛受困車內，消防救護人員趕到，8點56分將他救出脫困，傷者意識清楚，但右耳出現撕裂傷、右胸疼痛，送往東勢農民醫院治療。

警方初步調查，車禍發生時，紀姓砂石車司機在140線奉天宮前路口停等號誌，王姓男子駕駛的砂石車從後方追撞，人受困車內，脫困後送醫治療；前方砂石車紀姓駕駛表示，當時等紅燈時被撞，他的酒測值0，受傷王姓砂石車駕駛是否酒駕待醫院抽血檢驗。

大湖警分局表示，車禍發生後暫時封閉140線東向車道，擺設交通錐實施調撥車道，車禍現場路面油漬通知卓蘭鎮公所清潔隊協助清除，呼籲駕駛人應注意道路車流狀況，車速快易肇禍，呼籲駕駛遵守速限行駛，以維護自身及其他用路人安全。

苗栗縣140縣道卓蘭鎮路段上午發生車禍，王姓男子駕駛的砂石車疑與前方砂石車發生追撞，受困車內，由消防人員救出送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣140縣道卓蘭鎮路段上午發生車禍，王姓男子駕駛的砂石車疑與前方砂石車發生追撞，受困車內，由消防人員救出送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣140縣道卓蘭鎮路段上午發生車禍，王姓男子駕駛的砂石車疑與前方砂石車發生追撞，受困車內。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣140縣道卓蘭鎮路段上午發生車禍，王姓男子駕駛的砂石車疑與前方砂石車發生追撞，受困車內。圖／苗栗縣消防局提供

車禍 砂石 苗栗縣

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