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台16線連環車禍員警殉職 林明溱：查明真相還家屬公道
南投縣警察局交通隊簡姓小隊長昨天駕駛警用大型重機參加長程訓練，卻打滑撞上貨車傷重不治。南投縣長林明溱今天上午到靈前上香，並慰問簡小隊長父母妻子。林明溱承諾會調查真相，妥善照顧家人，意外事故是否與道路相關，責成相關單位務必查明。
南投縣警局交通隊由簡姓小隊長率隊，和2名員警駕駛警用大型重機到信義鄉長程訓練，下午2時回程經過水里鄉台16線時，當時下雨這個路段發生連環車禍，共有7輛公車、貨車等車輛追撞。其中，有家屬前來處理，將貨車停在路肩，三輛警用機車經過時，為了閃避這輛貨車，三輛重機滑倒，簡姓小隊長連人帶車撞上貨車，造成多處骨折，送醫不治。整起車禍還造成6人受傷。
林明溱對簡小隊長因公殉職相當不捨，今天上午到靈前捻香祭拜，林明溱說，三輛警用機車幾乎同時間滑摔，意外的路段2小時連續發生多起車禍意外，家屬強烈質疑與道路施工有關係，縣尊重檢警專業調查，也請專業技術單位協助查明任何可能肇事的原因，還給家屬公道。
小隊長父母見到林明溱泣不成聲。簡爸爸說，兒子正常上班卻再也回不了家，怎麼讓人不傷心？簡小隊長育有3名子女，他的妻子說，同個路段2小時發生這麼多車禍，連公車、轎車都失控出車禍，這樣的道路沒有問題？她先生是孝順的兒子，也是3個孩子最勇敢警察爸爸，一句話都沒交代就這樣走了，希望檢察官能調查真相夠還家屬公道。
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