壓力鍋掀開！消失12年女兒和父親換LINE 過年將回彰化團聚
林姓婦人為逃避前夫，12年前帶女兒到高雄躲躲藏藏過日子，也未讓孩子就學，日前警方以消費紀錄成功尋人。這一壓力鍋掀開後，23歲女兒正與關係有些「陌生」的父親修復親情，約定今年農曆年要在彰化團聚。事件曝光後，為避免當事人生活受干擾，高雄市社會局昨晚連夜協助母女搬家，也協助申請健保，並連結教育局提供補救教學，讓母女生活回正軌。
高雄市社會局社工持續陪伴、訪談，了解母女生活狀況及身心照顧等問題，女孩身形瘦弱、話不多，但看得出來她非常聽媽媽的話，母女感情緊密。
林婦吐露，未讓女兒和正常孩子一樣享受讀書樂趣、校園生活，她深感愧疚，孩子成長過程中，她有買些書讓孩子自習。
女孩基本識字與表達能力不成問題，社工問她「想去讀書嗎？」她態度有些遲疑、焦慮，擔心年紀比一般同學年紀大，相處格格不入，經社工說明、鼓勵後，她才點點頭。
高雄市社會局副局長葉玉如說，近期會與教育局討論對女孩的補救教學方式，協助她取得國中等學力證明，以利未來謀職之路。林婦曾擺攤做小生意、打零工等，生活勉強撐過去，現以網拍維生。
林婦設籍台中、女兒設籍彰化，母女都無社會福利等身分，12年來在高雄租屋生活。葉玉如表示，會了解林婦興趣、專長及意願，若林婦想就業，市府盡力協助，穩定母女生活。
林婦與丈夫在2008年離異，林婦利用探視女兒機會將當時11歲女兒帶走，前夫怒告妨害家庭，12年來四處尋人未果，直到日前警方透過消費紀錄線索，讓失聯12年的母女蹤跡曝光。現年已23歲女兒因跟著母親躲藏，期間沒有就學、也無健保等情形全都露。
為避免母女生活受干擾，社會局昨晚連夜協助搬家，協助母女找到新的住居所。林婦有和前夫互留電話，女兒也和父親互加line，方便之後相互聯繫，父女也約定好今年農曆年要在彰化團聚重溫親情。
葉玉如說，雖然林婦聲稱當年帶走孩子有不得已苦衷，但取得監護權能透過法律行動去主張，要以理性方式解決，不該扼殺孩子成長該有權利。夫妻就算無法繼續生活，也要成為「合作式的父母」，不可拿孩子當武器。
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