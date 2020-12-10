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影／南投交警小隊長重機訓練摔車亡 家屬盼縣長給真相

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣警局交通隊簡姓小隊長昨帶重機隊至信義鄉進行長程騎乘訓練，返程行經台16線水里路段時打滑摔車，傷重不治，縣長林明溱今赴殯儀館慰問，簡員家屬質疑是出事道路設計有問題，盼調查；林則允諾協助討公道，並爭取應有權益。

簡小隊長昨上午率重機隊至玉山塔塔加鞍部進行騎乘訓練，未料台16線南投水里往集集方向路段，昨中午因天雨連續發生追撞車禍，而簡午後2時許帶隊返程行經該路段時打滑摔車，撞上停放路旁貨車車尾，傷重不治，另2員也摔車受傷。

簡小隊長因公死亡，縣長林明溱今赴殯儀館慰問，簡妻難過的說，她丈夫還那麼年輕，小孩都還在讀書，他對爸媽很孝順，也將家庭照顧得無微不至，每年都去受訓，對重機更是熟練，怎知道昨下午就接到電話說出事，一句話也沒留就走了。

「道路施作不良，一個家庭全毀了。」簡妻質疑，出事路段昨天有好幾起打滑車禍，公車、貨車、小客車等到那都煞不住，更何況是摩托車，一定是道路設計有問題，盼檢察官查清楚，還他們家屬一個公道。

簡母說，她兒子昨天早上人好好的出去上班，怎麼就沒有回來，讓她難以接受；簡父則表示，昨天中午過後，同一個路段在2個小時內發生那麼多車禍，路面怎麼可能沒問題，盼縣長、檢警跟相關單位能調查清楚給真相。

林明溱說，簡小隊長昨出勤進行重機訓練，回程遇雨，路面濕滑，因此與其同事摔車釀1死2傷憾事，令人傷心；而出事路段才剛鋪好心的柏油路面，卻在同天發生數起車禍，路面應該有問題，將追究相關責任，也盼公路單位秉公調查，

林也表示，簡小隊長還那麼年輕，正常出勤訓練卻傷亡，若是道路工程施作造成問題，將協助家屬申請國家賠償，幫簡警及其家屬討公道；且其為因公致死，南投縣警局將從優撫卹，縣府也會全力協助維護爭取應有權益，照顧其父母妻兒。

台十六線因天雨連續發生追撞車禍，南投縣警局交通隊簡姓小隊長傷重不治。圖／讀者提供
台十六線因天雨連續發生追撞車禍，南投縣警局交通隊簡姓小隊長傷重不治。圖／讀者提供
南投縣警局交通隊簡姓小隊長昨重機訓練返程打滑摔車，傷重不治，縣長林明溱（左2）今慰問家屬。記者賴香珊／攝影
南投縣警局交通隊簡姓小隊長昨重機訓練返程打滑摔車，傷重不治，縣長林明溱（左2）今慰問家屬。記者賴香珊／攝影
台十六線因天雨連續發生追撞車禍，南投縣警局交通隊簡姓小隊長傷重不治。圖／翻攝自簡姓小隊長臉書
台十六線因天雨連續發生追撞車禍，南投縣警局交通隊簡姓小隊長傷重不治。圖／翻攝自簡姓小隊長臉書
南投縣警局交通隊簡姓小隊長率隊進行重機訓練，返程打滑摔車，傷重不治，縣長林明溱（中）今上香慰問。記者賴香珊／攝影
南投縣警局交通隊簡姓小隊長率隊進行重機訓練，返程打滑摔車，傷重不治，縣長林明溱（中）今上香慰問。記者賴香珊／攝影

重機 車禍 林明溱

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