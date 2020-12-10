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影／驚！宜蘭沿海捕魚竟撈到122公分未爆彈 專家研判是火箭彈
今天清晨6點26分，海巡烏石港安檢所接獲漁民通報，宜蘭「漁O號」漁船在大福海邊前方海域捕魚時時，竟撈起一枚長約122公分的未爆彈，海巡立即通報未爆彈處理小組到場戒護處理，初步研判是2.75吋火箭彈殘體，因嚴重鏽蝕，引信已經損毀，暫無安全疑慮。
由於大福有一座軍方的兵試場，會不會是早年測試兵器時，發射火箭彈所遺留？軍方表示，必須由處理小組人員帶回鑑定。
海巡署第一岸巡隊烏石港烏石港安檢所今早接獲通報後，隨即拉設封鎖線，設立警戒區域管制人、車進出，並通報陸軍第三地區支援指揮部彈藥庫未爆彈處理小組、國防部軍備局規格鑑測中心兵器試驗場，另外也連絡國防部軍事安全總隊宜蘭分遣組及憲兵指揮部宜蘭憲兵隊到場協助，漁港附近禁止所有人員進出。
經未爆彈小組人員初步檢視，該彈種類為2.75吋火箭彈殘體，長約122公分、直徑7公分，引信損毀且彈體嚴重鏽蝕，暫無危安疑慮，由未爆彈小組人員進行拆除，並將殘體帶回鑑定，8點半解除狀況。
據了解，漁民撈回未爆彈交給相關處理單位，可以領取獎金，以致通常船長都會把彈帶回。第一岸巡隊呼籲，若於海上或岸際有發現疑似未爆彈，除請勿隨意撿拾或碰觸彈體及破片，以免發生意外造成傷亡外，先撥打海巡服務專線118，會立即派專人前往處理。
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