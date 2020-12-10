大學重考生感情受挫致電家人想尋短 南警及時拉人上岸
台南市19歲林姓大學重考男生，疑因感情不順，打電話妹妹要她好好照顧家人，意圖輕生，林的妹妹連忙報警協尋，警方以手機定位林發話位置在安平區漁光島，擴大搜尋，將徒步走進海水中的林拉上岸，挽救寶貴生命。
台南市警四分局育平派出所巡佐周信榮、警員陳怡，本月8日晚間10點40分，接獲勤務指揮中心通報「有人欲輕生」男子手機定位位於漁光島，因範圍太大，備勤警員黃欽和趕往支援，到達現場後因天色昏暗且無法知道詳細位置，經四處搜尋後發現該名男子正往海中走去，立刻衝上前將他勸回沙灘。
據了解，林高中時是明星高中資優生，大學就讀頂尖大學，但對自身要求甚高而選擇重考、然而最近因感情遭挫，無法調適的情況，在心灰意冷的情形下才會萌生輕生念頭。
育平所警員迅速到場立即找到林，在派出所內經過一番深談後，終於突破林心房，了解林男輕生原因，黃欽和向林分享自身人生經歷與如何抒發壓力，林終打消輕生念頭並感謝警方。
分局長蔡進閲說，巡佐周信榮、警員陳怡、黃欽和等3員接獲報案能積極處事，及時化解一場可能跳海輕生的危機，成功防止憾事發生，事蹟足堪表率。
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