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警車與轎車碰撞車門凹陷疑抓要犯 警方：單純車禍
嘉義縣朴子警分局有輛警車中午在六腳鄉豐美村一處產業道路，與1輛轎車發生碰撞，警車車門凹陷，轎車車頭受損，有人目擊拍照上傳臉書社群「朴子民意觀察站」，引發網友熱烈討論；警方說，單純車禍，呼籲外界勿妄加揣測。
臉書貼警車被撞照片，網友紛紛發揮想像力，有人說，「被擊落了，襲警? 有夠猛，是不是開很快，感覺得到車子撞擊力道不小」，有網友kuso說，「車主：要報警嗎？我們就是警察」；「路滑嗎？有備案跟叫警察來量嗎；撞到可以換車了，現在警車都開ＢＭＷ」。
警方說，中午2名員警開警車巡邏，行經偏僻六腳鄉豐美村一處產業道路，疑因天雨視線不佳，與1名男子駕駛的轎車碰撞，警車駕駛座車門凹陷，轎車車頭毀損，所幸2名員警及轎車男駕駛都平安，車禍事故由朴子警分局交通組調查處理。
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