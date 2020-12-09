警車與轎車碰撞車門凹陷疑抓要犯 警方：單純車禍

嘉義縣朴子警分局有輛警車中午在六腳鄉豐美村一處產業道路，與1輛轎車發生碰撞，警車車門凹陷，轎車車頭受損，有人目擊拍照上傳臉書社群「朴子民意觀察站」，引發網友熱烈討論；警方說，單純車禍，呼籲外界勿妄加揣測。

臉書貼警車被撞照片，網友紛紛發揮想像力，有人說，「被擊落了，襲警? 有夠猛，是不是開很快，感覺得到車子撞擊力道不小」，有網友kuso說，「車主：要報警嗎？我們就是警察」；「路滑嗎？有備案跟叫警察來量嗎；撞到可以換車了，現在警車都開ＢＭＷ」。