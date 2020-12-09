台南新營傳銀樓搶案 警90分嘉義鹿草逮人

台南市新營區民權路今下午傳出銀樓搶案，店家遭搶1條金項鍊約重2兩3分，市價約13萬元。新營警方獲報循線追緝，90分鐘後在鄰近嘉義縣鹿草鄉順利逮捕黃嫌，黃坦承因缺錢花用行搶，警方偵訊後依搶奪罪嫌送辦。

這起搶案發生在今下午1時19分，新營區民權路某銀樓店，黃姓男子先騎著機車停在該銀樓約50公尺外路口，走路來到該銀樓，先在店外徘徊約1分鐘，隨後進入店內佯裝購買金項鍊。

結果，黃嫌趁店家拿出金飾，隨即搶走其中一條金項鍊（重2兩3分）奪門而出，騎機車逃逸無蹤，犯案過程不到1分鐘。

警方獲報後，立即擴大調閱監視器畫面追查，掌握30歲黃嫌是後壁區人，根據路口監視器，掌握黃犯後騎機車前往嘉義鹿草鄉，警方趕往在途中發現黃嫌當場將他逮捕，黃嫌甫將搶來的約重2兩3分市價約13萬元金項鍊，以11萬餘元變賣。