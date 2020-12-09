高雄2貨輪碰撞 幸無傷亡、漏油

高雄港今晚6點左右傳出兩艘貨輪在一港口相撞，貨船一進一出時發生擦撞意外，所幸2艘船皆無人傷亡、無漏油。高港已通報航港局南航中心及運安會調查中。

航管中心今晚6點8分通報，6點5分在一港口順榮造船廠船塢前方水域由44號碼頭出港的貝里斯籍雜貨船「新絲路1（NEW SILK ROAD 1）」輪（船舶總噸2,618）船首擦撞從一港口進港的巴拿馬籍散裝船「（LUCKY PIONEER）」輪（舶總噸14599）船尾，初步回報2艘船皆無人傷亡、無漏油情形。