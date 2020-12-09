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警處理高屏大橋事故 機車停放引發追撞1重傷1輕傷
今天上午有民眾報案在高屏大橋高雄往屏東段發生車禍，屏東警分局大同派出所接獲報案後，陳姓警員騎機車抵達現場，才發現是汽車中線道有汽車與大貨車車禍，陳將警用機車停在高屏大橋機車道緊靠分隔島，未料疑引發後方兩輛機車追撞，凌姓男子輕傷，羅姓男子頭部重創，送高雄長庚醫院救治人在加護病房，肇事原因由交通隊調查釐清。
屏東警分局指出，今天清晨6點55分接獲民眾報案，高屏大橋有車禍，大同派所陳姓員警騎摩托車趕抵現場，發現是快車道的車禍，當時交通隊人員已抵達處理，轄區派出所員警到場負責周邊警戒。
陳姓員警將警用摩托車停在緊靠分隔島，開啟警示燈提醒用路人注意，處理過程，26歲凌姓男子、30歲羅姓男子，兩名機車騎士接連撞上，發生追撞事故，人車倒地，凌輕微擦傷未就醫，羅姓男子頭部重創，高雄長庚醫院加護病房，陳姓員警、凌姓男子，酒測值均為零，羅姓男子酒測值委由醫院抽血檢驗中。警方調閱路口監視器與相關行車紀錄器畫面，釐清肇事責任。
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