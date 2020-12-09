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天雨路滑！南投交警隊重機訓練 小隊長打滑自摔送醫不治

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影／天雨路滑！警重機長程訓練打滑撞車 小隊長傷重不治

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

台16線由水里往集集方向路段，今天中午12時起，因天雨連續發生5起客運、自小貨及警方重機群的車禍事件，其中下午完成訓練的51歲簡姓小隊長，因首先追撞路旁小貨車而傷勢最重，經送往中國醫藥學院附設醫院急救後，下午5點42分宣告不治。

南投縣警局表示，簡姓交通隊小隊長育有2女1子，一直都非常盡職執行各項勤務，今天率隊進行長程訓練，15部大型警方重機，浩浩蕩蕩從南投市出發往玉山塔塔加鞍部，早上原本天氣狀況良好，回程時，才在台16線相同水里路段出意外。

據了解，南投縣警局交通隊出事的員警都騎在外車道，但簡姓小隊長的大型重機，竟閃避不及，先是打滑擦撞護欄後，再追撞上藍色小貨車，據了解這輛到現場關心的小貨車，正是第4起載檳榔小貨車主的爸爸。

警方表示，小貨車雖停在事故地點的後方外側，但造成簡姓小隊長身上多處骨折，因傷勢較重轉送台中市中國醫藥學院附屬醫院，但急救無效後，院方宣布下午5點42分不治身亡。

集集分局指出，今天累計同路段共發生5件車禍，造成8車及3輛警方大型重機的9傷事故，已分送竹山秀傳醫院就醫，事故原因正由集集分局交通小隊及集集派出所依規定處理，並通報南投工務段到場協助。

集集分局表示，南投台16線水里鄉下午先是發生一部銀色廂型車從水里往集集行駛，疑似天雨路滑，打滑自撞護欄後，保險桿掉落，令緊隨在後的總達客運因壓到掉落的保險桿，也打滑自撞，造成車上6人輕傷送醫。

緊接著後方一部載著檳榔的小貨車，也疑似天雨煞車不及，追撞前方正在停等的2輛自小客車，2起意外事故，總共造成5輛車損毀，6人送傷送醫。

自從小貨車司機打滑，造成總達客運車上3名乘客擦挫傷後，警方事故現場雖於12時51分排除，路段進行機動管制通行時，14時9分，才又發生警方重機車隊3輛大型重機的追撞事故。

台16線由水里往集集方向路段，今天中午因天雨連續發生5起客運、自小貨及警方重機群的車禍事件。圖／讀者提供
台16線由水里往集集方向路段，今天中午因天雨連續發生5起客運、自小貨及警方重機群的車禍事件。圖／讀者提供
台16線由水里往集集方向路段，今天中午因天雨連續發生5起客運、自小貨及警方重機群的車禍事件。圖／讀者提供
台16線由水里往集集方向路段，今天中午因天雨連續發生5起客運、自小貨及警方重機群的車禍事件。圖／讀者提供
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台16線由水里往集集方向路段，今天中午因天雨連續發生5起客運、自小貨及警方重機群的車禍事件。圖／讀者提供
台16線由水里往集集方向路段，今天中午因天雨連續發生5起客運、自小貨及警方重機群的車禍事件。圖／讀者提供
台16線由水里往集集方向路段，今天中午因天雨連續發生5起客運、自小貨及警方重機群的車禍事件。圖／讀者提供

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