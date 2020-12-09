影／國道3號霧峰系統傳事故 這輛車壓後救6命

國道三號南向霧峰系統路段今下午有大貨車在出口專用道故障，國道警方隨即派人車協助，但在處理拖吊事宜時，一名駕駛疑未注意車前狀況竟駕車直接衝撞，所幸當時有調派緩撞車在處理區後方警戒，成功防護現場5車6人才未釀傷亡。

國道公路警察局第七大隊指出，今下午1時許獲報國道三號南向霧峰系統路段約212.9公里處，有一部自大貨車疑因故障停至在出口附近的輔助車道，而因占用車道影響行車安全，當下隨即調派名間分隊人車前往警戒，並協助排除故障車輛。

國道七隊名間分隊因此調派線上巡邏車前往，另考量今日氣候不佳，且大貨車故障位置在系統路段出口，車流量大，同時調派緩撞車至故障車輛後方進行警戒，沒想到，出動緩撞車警戒的動作，意外保護了現場5車6人的安全。

國道七隊名間分隊小隊長陳允宜說，張姓小客車駕駛今午後驅車行駛在國道三號往國道六號出口時，疑因未注意車前狀態，竟連人帶車高速衝撞於故障車後方警戒的緩撞車，造成其小客車車頭和緩撞車「防撞潰縮桶」設施全毀。

張表示，當時在故障排除區，除了有故障的大貨車，還有巡邏車、拖吊車、緩撞車，各車輛駕駛和處理員警2人，若無緩衝車警戒防禦，連同張姓駕駛及其小客車，現場5車6人可能都會因為這場車禍事故造成嚴重傷亡。