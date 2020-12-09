雲林兄弟檔偕友出遊 疑車速過快自撞1死4傷
雲林縣林姓兄弟昨晚與洪男等3友人出遊，返家時行經莿桐鄉外環道時，駕駛洪男疑不熟悉車況，過彎時車速過快而撞到路墩，後座的林姓哥哥拋飛車外，當場死亡，其4人受傷送醫。
警方指出，林姓兄弟與洪姓男子等3名友人昨晚10許相約到斗六市一家KTV歡唱，直到今天凌晨2時許離開，由未喝酒的洪姓男子（20歲）開車返家。
洪男開車行經莿桐鄉外環道時，疑因不熟車況，在過彎時車速過外，撞到高約20公分的路墩，車輛失控翻覆到附近田間，滑行距離長達40多公尺，坐在後座的林姓哥哥（22歲）被拋出車外，當場死亡，他的弟弟及其他等4人受傷送醫。
事故車輛停在長平分駐所，車體經過猛烈撞擊後扭曲變形、車上安全氣囊爆開。洪男酒測值為0，全案依過失致死罪移送法辦，至於肇事責任仍待調查釐清。
林男的弟弟表示，大家相約飲酒歡唱，未喝酒的洪男負責開車，哥哥和他坐在後座，事故發生時僅記得車輛翻覆，他自行開車門爬出，而哥哥拋飛車外，已無生命跡象。
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