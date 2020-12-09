離奇！婦人山區迷失一天一夜 「赤裸裸」躲雜草洞中

台南市49歲鍾姓婦人日前在左鎮區迷失，不知何故「鑽入」山區一處草叢洞中，有人路過聽到呼喊「救命」，經岡林里守望相助隊通報並協助搜救，終於將人救出，新化警分局長歐祖明及巡守隊中隊長程瑞今天下午前往岡林里巡守隊部公開表揚及頒發慰問金，激勵巡守隊士氣。

警方指出，一名岡林里巡守隊員12月5日8時許在左鎮區二寮里三角窟，本來是要去香蕉園，卻聽到山區草叢中有人呼喊救命，因山區雜草、蘆竹與草藤交錯寸步難行影響救助，立即報告巡守隊動員巡守員發動搜救，並通報左鎮分駐所，員警到場後與巡守隊會合後立即展開搜救，因地處荒野完全沒有路徑可循，地勢起伏又雜草叢生搜尋不易，只能以聽聲辨位縮小範圍方式鎖定位置前進，最後在9時27分在雜草叢內尋獲該女子。

經查為4日下午2時外出未歸，由親屬陳姓民眾報案失蹤身心障礙之鍾姓婦人，尋獲時無生命危險，但因失智身心障礙全身未穿衣服，皮膚被草叢刮傷多處及精神狀況不佳，但無法交代過程，婦人離家約5、6百公尺，為什麼會鑽入沒有路進入的雜草洞中，也令人納悶。

幸好婦人體形微胖，加上躲雜草堆中，沒有失溫發生意外，巡守隊及社區人員立即返社區拿衣服給其穿著，並聯絡119消防隊救護車將鍾女由家屬陪同送往台南嘉南療養院就醫及安置。