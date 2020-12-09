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台東小學生手遭玻璃劃傷 警車助送醫
台東縣鹿野鄉1名國小6年級學生今天在學校左手不慎遭玻璃割傷，老師開車欲送往市區醫院，途中見巡邏警車求助警方，員警立即載送從鹿野一路到市區馬偕醫院，車程不到半個小時內，最後醫師順利替學生治療包紮。
「警察先生幫幫忙！學生左手遭玻璃割傷，能不能協助護送。」鹿野分駐所員警胡文豪及洪世博執行巡邏勤務時，在省道台9線338公里處一部轎車將他們攔下，隨後一名女子神情慌張尋求協助，希望幫忙護送車上受傷學生。
胡、洪兩警回報勤務中心獲准後，立即載老師和血流不止的學生開巡邏車，一路從鹿野火速開往市區馬偕醫院，途中不少車輛聽到警鳴聲，都主動讓道通行，原本40分鐘的車程，僅花了20幾分鐘抵達醫院。
幸經急診室醫師診斷後，給予學生左手治療包紮，也讓在場老師和員警鬆了一口氣。事後老師也直向員警及醫師們表達感謝，經過這次事件後，一定會好好注意學生的動態，避免再次發生是類驚險的狀況。
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