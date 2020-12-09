台東小學生手遭玻璃劃傷 警車助送醫

台東縣鹿野鄉1名國小6年級學生今天在學校左手不慎遭玻璃割傷，老師開車欲送往市區醫院，途中見巡邏警車求助警方，員警立即載送從鹿野一路到市區馬偕醫院，車程不到半個小時內，最後醫師順利替學生治療包紮。

「警察先生幫幫忙！學生左手遭玻璃割傷，能不能協助護送。」鹿野分駐所員警胡文豪及洪世博執行巡邏勤務時，在省道台9線338公里處一部轎車將他們攔下，隨後一名女子神情慌張尋求協助，希望幫忙護送車上受傷學生。

胡、洪兩警回報勤務中心獲准後，立即載老師和血流不止的學生開巡邏車，一路從鹿野火速開往市區馬偕醫院，途中不少車輛聽到警鳴聲，都主動讓道通行，原本40分鐘的車程，僅花了20幾分鐘抵達醫院。