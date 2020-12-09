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獨／加利口罩重出江湖？ 標榜醫療級流竄臉書社團

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市八里區加利科技有限公司遭查獲，從大陸進口約337萬片非醫療用口罩，混入實名制通路，引發軒然大波。事發三個月，現在又有民眾發現，臉書社團上出現賣家販售加利口罩，還標榜醫療級。對此新北衛生局表示，目前加利公司的醫用口罩許可證已被註銷，不能再製造，刊登、販售用醫用口罩者，需領有藥商許可執照，否則可處最高200萬元罰鍰。

有民眾反應，在臉書社團看見有人販售盒裝口罩，標榜「三層防護」、「有效阻擋細菌、病毒」、「符合醫療級」等字眼，不料實際點進商品照片一看，竟是加利公司的「平面拋棄式口罩」，除了擔心口罩來源，更質疑根本是詐騙。

經記者實際詢問賣家，明明商品照片上無任何字眼標明是醫用口罩，賣家仍堅稱是醫療級，且1盒50片的份量、5盒只要1300元。在臉書搜尋關鍵字後，更發現該賣家在許多臉書社團兜售同樣商品，吸引不少民眾留言詢問。

新北衛生局表示，該產品照片未見藥物許可字號，因產品照片資訊不完整，難判定是否為醫用口罩。若為醫用口罩，刊登販售者需經衛生主管機關核准登記，領有藥商許可執照後才能販售，違反者可依藥事法處3至200萬元罰鍰。

新北衛生局也說，加利科技有限公司原領有3張醫用口罩之藥物許可證，目前已被註銷，不能再製造。

新北市消保官表示，網路購物風險多，許多詐騙集團看準疫情期間，民眾搶購醫療口罩心理，以一般口罩假冒醫療口罩販售，並採貨到付款方式，等民眾收到貨品，才發現是劣質品或根本不是醫療級。由於出貨地點往往設在境外，超商、貨運難以退貨，民眾經常只能認賠，司法單位也難追查。

新北市消保官提醒，網路購物前，應搜尋業者評價、有無實體店面及所在位置，以及是否只接受詐騙集團最愛用的貨到付款，切勿購買來路不明的商品，否則後續維修及保固恐難保障。

臉書社團上出現賣家販售加利口罩，還標榜醫療級。記者吳亮賢／翻攝
臉書社團上出現賣家販售加利口罩，還標榜醫療級。記者吳亮賢／翻攝
臉書社團上出現賣家販售加利口罩，還標榜醫療級。記者吳亮賢／翻攝
臉書社團上出現賣家販售加利口罩，還標榜醫療級。記者吳亮賢／翻攝
經記者實際詢問賣家，明明商品照片上無任何字眼標明是醫用口罩，賣家仍堅稱是醫療級。記者吳亮賢／翻攝
經記者實際詢問賣家，明明商品照片上無任何字眼標明是醫用口罩，賣家仍堅稱是醫療級。記者吳亮賢／翻攝

口罩 衛生局

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