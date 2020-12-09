影／玩命關頭真實上演？ 砂石車國道3號遭4黑車包夾

有網友在爆料公社二社上傳一段影片，1輛砂石車8日下午3時許行經國道3號北上396公里處，被4輛黑色轎車包夾無法變換車道，時間長達4分多鐘，直到砂石車在383公里處下交流道才脫困，國道警察第五大隊表示，初步了解是砂石車駕駛與轎車駕駛有行車糾紛，已通知相關人員到案說明。

影片中顯示，砂石車行駛在中線車道，被多部閃著雙黃燈的轎車前、右、後側包夾，即使砂石車試圖從內線車道擺脫，還是被前方轎車逼回中線車道，位於後方的轎車更直接往內線車道阻擋，車輛忽左忽右，橫跨3個車道，讓後方車輛都降低車速，不敢與前方車輛靠太近。

砂石車直到行經383公里處，才順利右切，往國道10號方向駛離，網友的行車紀錄器也拍下原來砂石車共被4輛車包夾，網友留言「八成是利益問題，正常逼車不太可能這樣玩也不會挑大車」、「玩命關頭第9集在台灣拍了嗎」、「總統出門有紅斑馬幫忙擋，現在砂石車出車也有四隻豹開路」。