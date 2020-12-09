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影／情侶吃「霸王餐」稱忘帶錢 押健保卡人卻落跑

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

一對情侶昨天下午到宜蘭市一家小吃店用餐，吃完卻說忘記帶錢，當場押了沒有人頭照的健保卡給店家，表示會拿錢過來換回健保卡，不料人就這麼不見了，錢也沒拿來。店家氣得報警，據了解，這對情侶經常在附近白吃，被人冠上「情侶黨」列入店家黑名單。

位於宜蘭市慈市路這家以賣當歸鴨為主的小吃店，生意非常好，昨天下午3點多，一對情侶騎機車到店裡用餐，邊吃邊看電視、有時滑滑手機，狀似輕鬆。吃完300多元的餐，到要結帳時，卻假稱忘帶錢，押了一張健保卡，告訴店員會拿錢來換回健保卡，之後兩人就準備騎車離去。

店員看了健保卡竟然沒有「人頭照」，只貼哆啦A夢貼紙，愈覺得怪，上前質問對方，能不能押手機？未料對方說「手機是別人的」，店員心中覺得更怪，但這對情侶已經騎車揚長而去；一直等到晚上要關店休息，他們都沒再出現。

業者氣得在臉書社群貼文大罵這對「情侶黨」，也提醒附近店家多注意。業者表示，他們做小生意，不想為300多元去為難客人，但他相信人心，卻遭這對情侶欺騙，實在過份。

宜蘭警方接獲報案展開調查，據了解，這對情侶疑似是吃霸王餐的慣犯，之前也以類似手法在附近騙吃騙喝，延平派出所表示，此行為已觸犯詐欺罪，會通知當事者到案說明。

情侶吃「霸王餐」騙稱忘帶錢，押了一張沒有人頭照的健保卡，只貼哆啦A夢貼紙，兩人後來就不見了。記者戴永華／翻攝
情侶吃「霸王餐」騙稱忘帶錢，押了一張沒有人頭照的健保卡，只貼哆啦A夢貼紙，兩人後來就不見了。記者戴永華／翻攝
情侶吃「霸王餐」騙稱忘帶錢，押一張沒有人頭照的健保卡，人就不見了。記者戴永華／翻攝監視器
情侶吃「霸王餐」騙稱忘帶錢，押一張沒有人頭照的健保卡，人就不見了。記者戴永華／翻攝監視器

健保卡 情侶 小吃

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