賴比瑞亞藉「MARQUESSA」油輪 蘭嶼外海持續海漂

台東蘭嶼外海昨天疑因機艙引擎室冒煙起火而失去動力的賴比瑞亞藉「MARQUESSA」油輪，因海象不佳影響，前往救援的拖船無法出港，油輪今天仍在蘭嶼外海漂流。海巡表示，持續監控中。

海巡東部分署指出，近日受東北季風影響，東部海域海面風浪大，原本由高雄港救援的拖船無法出海，因此，失去動力的油輪目前仍在蘭嶼外海漂流，但透過雷達持續監控方向。

另有海巡人員表示，「MARQUESSA」油輪在蘭嶼外海無法下錨，但總噸位達58446噸船隻夠重，被洋流帶漂走的範圍不會太遠，且船上有備用發電機和食物，船上16名船員仍可正常作息。