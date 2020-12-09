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抓到了！藍黨部反萊豬看板遭「抹綠」 嫌：不滿用詞

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

國民黨花蓮縣黨部大門的反萊豬看板，於上月30日被發現慘遭綠色噴漆，經過警方鍥而不捨，擴大調閱150支的監視器，終於在今天抓到47歲的古姓男子，及作案雨衣、噴漆罐。古男初步供稱沒有政治背景與意圖，只是不滿國民黨對反萊豬用詞，噴漆是個人意志展現，警方訊後依毀損罪移送地檢署偵辦 。

花蓮縣警分局長郝心誠表示，警方組成專案小組後，積極調閱過濾150支監視器，順利掌握嫌犯的特徵，今天中午執行搜索，將古姓男子逮捕到案說明。據調查，古男生活背景單純、家境小康，供稱對於國民黨的反萊豬文宣內容不能苟同，本身沒有政治立場，在上月29日深夜11時許，到商店買2罐綠色噴漆，破壞看板。

郝心誠說，古男當天深夜從家裡徒步走了1小時，走到國民黨花蓮縣黨部犯案，過程中完全未使用交通工具，但犯案手法意圖擾亂警方偵查方向，不斷透過穿脫雨衣的方式變裝，還徒步繞路遠行，企圖擾亂警方偵辦，經過過濾分析後，確認犯嫌特徵，今天發動搜索逮捕到案，本案依刑法毀損罪，移送地檢署偵辦。

警方呼籲，民主社會務必尊重多元，凡事逾越法律紅線，一律從嚴究辦。另外，警察辦案辛苦，尤其犯案手法日新月異，透過監視器和邏輯分析，調閱150支監視器，花了超過1周的時間不眠不休，對眼力來說也是一個大考驗。

國民黨花蓮縣黨部大門的反萊豬看板，於上月30日被發現慘遭綠色噴漆。記者王思慧／攝影
國民黨花蓮縣黨部大門的反萊豬看板，於上月30日被發現慘遭綠色噴漆。記者王思慧／攝影
古男犯案時穿著雨衣，用綠色噴漆破壞國民黨花蓮縣黨部大門的反萊豬看板。圖／警方提供
古男犯案時穿著雨衣，用綠色噴漆破壞國民黨花蓮縣黨部大門的反萊豬看板。圖／警方提供
警方調閱150支監視器，終於在今天逮捕到犯案的古男。圖／警方提供
警方調閱150支監視器，終於在今天逮捕到犯案的古男。圖／警方提供
經過警方偵辦，在國民黨花蓮縣黨部噴漆看板的古姓男子今天被抓到，移送地檢署偵辦。記者王思慧／攝影
經過警方偵辦，在國民黨花蓮縣黨部噴漆看板的古姓男子今天被抓到，移送地檢署偵辦。記者王思慧／攝影
古姓男子徒步犯案，過程中還不斷穿脫雨衣，企圖擾亂警方偵辦方向。圖／警方提供
古姓男子徒步犯案，過程中還不斷穿脫雨衣，企圖擾亂警方偵辦方向。圖／警方提供

監視器 國民黨 萊豬

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