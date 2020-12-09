抓到了！藍黨部反萊豬看板遭「抹綠」 嫌：不滿用詞

國民黨花蓮縣黨部大門的反萊豬看板，於上月30日被發現慘遭綠色噴漆，經過警方鍥而不捨，擴大調閱150支的監視器，終於在今天抓到47歲的古姓男子，及作案雨衣、噴漆罐。古男初步供稱沒有政治背景與意圖，只是不滿國民黨對反萊豬用詞，噴漆是個人意志展現，警方訊後依毀損罪移送地檢署偵辦 。

花蓮縣警分局長郝心誠表示，警方組成專案小組後，積極調閱過濾150支監視器，順利掌握嫌犯的特徵，今天中午執行搜索，將古姓男子逮捕到案說明。據調查，古男生活背景單純、家境小康，供稱對於國民黨的反萊豬文宣內容不能苟同，本身沒有政治立場，在上月29日深夜11時許，到商店買2罐綠色噴漆，破壞看板。

郝心誠說，古男當天深夜從家裡徒步走了1小時，走到國民黨花蓮縣黨部犯案，過程中完全未使用交通工具，但犯案手法意圖擾亂警方偵查方向，不斷透過穿脫雨衣的方式變裝，還徒步繞路遠行，企圖擾亂警方偵辦，經過過濾分析後，確認犯嫌特徵，今天發動搜索逮捕到案，本案依刑法毀損罪，移送地檢署偵辦。