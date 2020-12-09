警政署長陳家欽弔唁西螺猝死警 王母淚言：兒子很盡責
警政署長陳家欽今天中午南下雲林，前往莿桐鄉弔唁日前在執勤中猝死的西螺警分局王姓員警，並慰問其家屬；今年警界屢傳員警猝死意外，陳家欽表示，除有編列預算安排員警健康檢查，後續也將加強提醒同仁注意自身健康；縣長張麗善也表示，縣府計畫處已編預算購置SOS智慧型手錶讓高風險員警或單警配戴，緊急時刻得以立即求救。
西螺分局警備隊王姓員警4日凌晨在分局值班台值勤0時至8時勤務，凌晨4時被同仁及洽公民眾發現倒臥分局大門前方，送醫後不治。
警政署長陳家欽今天中午在雲林縣警察局長朱宗泰、西螺分局長張明盛等人陪同下，前往王員住家弔唁及慰問；陳家欽說，對於王員擔服勤務中意外離世深感不捨與遺憾，請王母及兒子節哀保重。
83歲王母一見陳家欽不斷道謝，哽咽的說「感謝警察同仁對我們的幫助及照顧」王員大姊說，弟弟相當有責任感，「人走了仍然掛心勤務」每次總把巡邏車擦得閃閃發光，過世當天家屬回到分局招魂，連擲筊30分鐘都擲不到聖筊，直到葬儀社人員要求把巡邏車開到現場，告知王員「勤務完成，可以安心走了」才擲出3聖筊。
警界近期屢傳員警猝死事件，單是7月至今就約有8起，陳家欽表示，警察勤務不定時，經常日夜顛倒，員警個人健康狀況是大家極為重視的問題，政府有編列預算讓大家健康檢查，平常也會提醒同仁做好自主健康管理，屢傳意外內心深感難過，未來會強化同仁健康照顧，並提醒大家多休息、多運動。
針對此次意外，張麗善指出，除要求警分局加強同仁健康檢查及健康自主管理，針對身體有狀況、年紀50歲以上同仁及深夜單警等勤務狀況檢討改進，也須落實管制年滿40歲以上每2年一次健康檢查，統計分析相關檢查數據。
另外在警備隊值班及勤務中心、值宿所、各所隊等處增設緊急警報按鈕；縣府計畫處也編列第二預備金預算30萬元，購置200支「天倫D+卡警用版」，內建SOS求救、GPS定位、量測心力及血氧等功能，優先發給有心血管疾病同仁配戴，預計本月底購置到位。
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