警政署長陳家欽弔唁西螺猝死警 王母淚言：兒子很盡責

警政署長陳家欽今天中午南下雲林，前往莿桐鄉弔唁日前在執勤中猝死的西螺警分局王姓員警，並慰問其家屬；今年警界屢傳員警猝死意外，陳家欽表示，除有編列預算安排員警健康檢查，後續也將加強提醒同仁注意自身健康；縣長張麗善也表示，縣府計畫處已編預算購置SOS智慧型手錶讓高風險員警或單警配戴，緊急時刻得以立即求救。

西螺分局警備隊王姓員警4日凌晨在分局值班台值勤0時至8時勤務，凌晨4時被同仁及洽公民眾發現倒臥分局大門前方，送醫後不治。

警政署長陳家欽今天中午在雲林縣警察局長朱宗泰、西螺分局長張明盛等人陪同下，前往王員住家弔唁及慰問；陳家欽說，對於王員擔服勤務中意外離世深感不捨與遺憾，請王母及兒子節哀保重。

83歲王母一見陳家欽不斷道謝，哽咽的說「感謝警察同仁對我們的幫助及照顧」王員大姊說，弟弟相當有責任感，「人走了仍然掛心勤務」每次總把巡邏車擦得閃閃發光，過世當天家屬回到分局招魂，連擲筊30分鐘都擲不到聖筊，直到葬儀社人員要求把巡邏車開到現場，告知王員「勤務完成，可以安心走了」才擲出3聖筊。

警界近期屢傳員警猝死事件，單是7月至今就約有8起，陳家欽表示，警察勤務不定時，經常日夜顛倒，員警個人健康狀況是大家極為重視的問題，政府有編列預算讓大家健康檢查，平常也會提醒同仁做好自主健康管理，屢傳意外內心深感難過，未來會強化同仁健康照顧，並提醒大家多休息、多運動。

針對此次意外，張麗善指出，除要求警分局加強同仁健康檢查及健康自主管理，針對身體有狀況、年紀50歲以上同仁及深夜單警等勤務狀況檢討改進，也須落實管制年滿40歲以上每2年一次健康檢查，統計分析相關檢查數據。