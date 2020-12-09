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影／上演玩命關頭？ 國道4黑車夾堵砂石車
民眾近日在臉書社團「爆料公社二社」PO出影片，稱12月8日下午3時許，行駛在國道三號北上396附近，一輛砂石車遭四輛黑色轎車包夾圍堵，影片顯示過程持續近5分鐘，黑色轎車閃警示燈一前一後夾擊，畫面相當驚險，儘管前方道路通暢，四輛黑色轎車仍與砂石車保持平行，圍堵意味明顯，途中砂石車試圖切換線道脫逃，但還是無法突破逼車大軍，影片最後砂石車右切往交流道的方向加速行駛而去。
影片PO出引起大批網友關注，紛紛在貼文下方留言，「太誇張了，行車糾紛？」、「是在拍玩命關頭？」、「案情不單純」、「砂石利益問題？」。也有不少網友怒批，「為什麼要這樣開車」、「簡直是在玩命」、「跟在後面真的無言！」。
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