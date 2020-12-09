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影／北市轎車闖紅燈被攔腰猛撞 竟肇事逃逸再撞轎車釀一傷

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

今天早上7點10分，一輛黑色轎車沿台北市中山北路南往北方向開，闖紅燈開過南京西路口，被東往西方向行駛的白色轎車攔腰撞上，黑色轎車駕駛未下車查看，沿中山北路反方向逃逸，又撞上停等紅燈的另一輛轎車車頭。黑色轎車駕駛仍未下車，直接開離現場，這起事故1人受傷送醫，警方初步調查，黑色轎車車主並非肇事駕駛，而是將車借給他人開，還在確認肇事者身分。

警方調查，白色轎車駕駛是51歲張姓女子，她當時是東往西方向行駛，綠燈開過中山北、南京西路口，撞上闖紅燈的黑色轎車，坐在白色轎車右前座是張女的19歲女兒，她腰部挫傷，送馬偕醫院治療。

另輛遭黑色轎車撞上的是26歲余姓男子，人未受傷。警方說，黑色轎車駕駛撞上余男後，駕車往西方向逃逸。初步發現黑色轎車車主並非肇事駕駛，還在釐清身分中，將傳喚肇事駕駛到案，依公共危險罪嫌送辦。

51歲張姓男子今天早上駕車行經中山北、南京東路口撞上闖紅燈的黑色轎車，幸無受傷。記者蔡翼謙／翻攝
51歲張姓男子今天早上駕車行經中山北、南京東路口撞上闖紅燈的黑色轎車，幸無受傷。記者蔡翼謙／翻攝
51歲張姓男子今天早上駕車行經中山北、南京東路口撞上闖紅燈的黑色轎車，幸無受傷。記者蔡翼謙／翻攝
51歲張姓男子今天早上駕車行經中山北、南京東路口撞上闖紅燈的黑色轎車，幸無受傷。記者蔡翼謙／翻攝
黑色轎車駕駛今天在中山北、南京西路口闖紅燈，連續兩次肇事後開離現場逃逸。記者蔡翼謙／翻攝
黑色轎車駕駛今天在中山北、南京西路口闖紅燈，連續兩次肇事後開離現場逃逸。記者蔡翼謙／翻攝
51歲張姓男子今天早上駕車行經中山北、南京東路口撞上闖紅燈的黑色轎車，幸無受傷。記者蔡翼謙／翻攝
51歲張姓男子今天早上駕車行經中山北、南京東路口撞上闖紅燈的黑色轎車，幸無受傷。記者蔡翼謙／翻攝

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