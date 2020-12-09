老夫婦喝農藥清潔劑還未脫險 醫師：老人憂鬱症需重視

嘉義縣消防局昨天中午獲報，水上鄉龍德村某社區一棟透天厝發生程姓老夫婦喝農藥及清潔劑尋短，救護人員分別將夫婦送嘉義榮醫及長庚急救，經1天搶救2人還未脫臉，家人為方便探視照顧，上午將程姓老翁轉院嘉榮。

消防人員說，老翁痛得打電話求救，又未喝劇毒農藥，及時搶救爭取活命機會；嘉榮說，68歲老婦人仍在加護病房治療，呼吸衰竭插管，有口腔及多處灼傷，還未脫險，醫療團隊持續治療。長庚表示，71歲丈夫吞食強鹼，消化道腐蝕，呼吸衰竭，插管治療，上午11點轉院嘉榮。

警方調查，老夫婦育有1男2女，獨子在台南當工程師，2女嫁人，兒女孝順，常回家探視；程男軍官退伍，經濟無虞，有憂鬱症，妻子長期慢性疾病，夫婦生活封閉，少社交活動。

與老夫婦同住龍德村的議員林緗亭說，這對老夫婦外地搬來雖久，但未與村民有社交活動，未參加老人食堂及長照Ｃ點，無社群及社會安全網連結，成為被忽視的獨居老夫婦，他們若能主動走出家門參加長照相關活動，可以獲得大家關懷，這起事件突顯老人憂鬱症值得重視。

嘉義長庚精神科醫師洪岱欣指出，典型老人重度憂鬱症狀：苦瓜臉，易流淚，搖頭嘆息、喪失以往興趣，出現退縮行為，整天躺床，不吃、不喝、不動，思考遲鈍，動作呆滯，悲觀想法，自殺意念與企圖。

家屬應有態度：了解病人，關懷包容，鼓勵少責難；耐心；支持，鼓勵病人遵從治療計畫，遵照醫師指示服藥；協助病人規律返診服藥；要了解是否處在自殺危險，直接詢問是好方式，隨時有人陪伴，不要獨處，發現自殺警訊立即尋求協助，如生命線、自殺防治中心、社區心理衛生中心、張老師等，或用市話或手機撥「1925」安心專線，建議看精神科或身心科治療。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )