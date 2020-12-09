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恐怖班主任！丟鐵椅想嚇7歲男童 竟失手砸破他的頭
桃園某補習班鄒女班主任自稱1名7歲男童不乖、要管教他，竟拿鐵椅朝他方向丟，企圖製造出聲響嚇阻，未料男童突然起身，慘遭鐵椅砸中額頭受傷，家長事後得知心疼不已，報警堅持對鄒提告，鄒則辯稱自己是「不小心的」，檢方認為她犯嫌明確，偵結依過失傷害罪嫌起訴她。
檢警調查，鄒女（45歲）在某補習班當班主任，今年3月23日下午她管教1名7歲大男童，竟然拿鐵椅朝他方向丟擲，企圖用聲響嚇阻對方，未料男童突然站起身，突然就遭飛來的鐵椅砸中頭部，導致額頭受有4.5公分的撕裂傷。
後來男童回家，父親見他頭上留下一道傷痕，一問之下才驚覺是鄒女丟鐵椅造成，隨即報警堅持提告傷害罪嫌；檢方訊時，鄒坦承當時是要管教男童，想用鐵椅製造聲響方式喝阻他，但過程是「不小心」敲到小孩的頭部。
男童也證稱，當時鄒認為他「不乖」，所以拿椅子丟到他；另男童父親也提出醫院驗傷、和補習班之間的LINE對話佐證。
檢方審酌，鄒女和男童之間無任何仇恨，殊難想像會僅因管教問題，而蓄意拿相當重量的鐵椅拋擲傷害未成年人，另依男童傷勢、鄒女證詞等，認為若她有意為之，男童傷勢可能不只如此；檢方認為雖不構成傷害罪嫌，但鄒女過失行為明確，偵結依過失傷害罪嫌起訴她。
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