不滿前妻另結新歡 桃園男發狂持刀猛刺她男友險致死

桃園顏姓男子不滿前妻另結新歡，和1名阮姓男子展開交往，就約出對方佯稱談判，卻持預藏的刀子朝他左胸猛刺，傷口深達5公分，送醫搶救撿回一命；檢警查出，案發前顏就曾傳「要給你死」、「從小到大沒這麼想殺死一個人」恫嚇阮，檢方認為顏犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，顏男（41歲）去年2月16日約阮男在龜山區1處社區談判，雙方才沒講幾句話，顏就情緒失控，抽出1把隨身預藏的刀子往對方刺，結果阮左胸、背部中刀當場濺血，他嚇得逃離現場，但顏仍不罷休在後面追趕。

所幸阮跑的夠快，顏沒追上見找不到人就自行離去，後來阮負傷回到現場，自行打電話報案求救，消防人員到場緊急將他送醫，但阮左胸、左後壁仍受有穿刺傷、撕裂傷，所幸搶救後才沒有生命危險。

檢方訊時，顏男坦承有和阮爭執，事前還有傳簡訊給他稱「我要給你死」、「我每天張開眼睛就是想著怎麼殺你你可以最痛苦」等語，且阮指證歷歷，醫院診斷指出，阮左前胸傷口長2公分、深5公分，後胸傷口長2公分、深部不明。