桃園沿海欠債網戀詐騙頻傳 老婦險被假外甥騙35萬老本

年關將近，桃園市大園地區詐騙老人案件頻傳，冒充兒孫晚輩謊稱欠債被抓、或老婦網戀愛情誤為晚春等傳統詐騙情節發生，大園區72 歲柯姓老婦人昨天下午接到假冒她外甥名義打電話借錢，柯婦一時不查匯出35萬元，經向她哥哥詢問才驚覺被詐騙報案，警方今天上午表示，員警會同銀行員緊急攔阻下，及時保住柯婦35萬元積蓄。

警方表示，柯姓老婦人日前接獲一通自稱是她外甥電話，對方叫柯婦滿口「姑姑」噓寒問暖，自稱換手機、約好登門拜訪，柯婦覺得對方聲音很像外甥不疑有他，昨天下午，柯婦再接獲該冒充外甥男子來電，謊稱自己積欠一筆貨款到期，急需35萬元周轉，並謊稱近日會還錢，柯姓老婦誤信並前往銀行匯出35萬元。