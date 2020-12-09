桃園沿海欠債網戀詐騙頻傳 老婦險被假外甥騙35萬老本
年關將近，桃園市大園地區詐騙老人案件頻傳，冒充兒孫晚輩謊稱欠債被抓、或老婦網戀愛情誤為晚春等傳統詐騙情節發生，大園區72 歲柯姓老婦人昨天下午接到假冒她外甥名義打電話借錢，柯婦一時不查匯出35萬元，經向她哥哥詢問才驚覺被詐騙報案，警方今天上午表示，員警會同銀行員緊急攔阻下，及時保住柯婦35萬元積蓄。
警方表示，柯姓老婦人日前接獲一通自稱是她外甥電話，對方叫柯婦滿口「姑姑」噓寒問暖，自稱換手機、約好登門拜訪，柯婦覺得對方聲音很像外甥不疑有他，昨天下午，柯婦再接獲該冒充外甥男子來電，謊稱自己積欠一筆貨款到期，急需35萬元周轉，並謊稱近日會還錢，柯姓老婦誤信並前往銀行匯出35萬元。
柯姓老婦人匯完款後，打電話給假外甥說錢已匯出，未料對方未接電話，柯婦覺得奇怪，打電話向她哥哥詢問，得知外甥根本沒有積欠貨款，她才驚覺遇到詐騙，驚慌向警方報案處理，所幸員警會同銀行員成功攔下柯婦的匯錢，幸運保住35萬元積蓄。警方表示，年關前詐騙案多，呼籲民眾接到可疑電話撥打165反詐騙專線或向派出所詢問，以免受騙。
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