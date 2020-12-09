軍備局高雄廠房閃燃意外釀3傷 里長：爆炸聲響很嚇人
軍備局中山科學院所屬生產製造中心所屬高雄大樹廠區北營區806廠房，今天上午執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外，造成3人受傷，勞工局派員現場查處，環保及勞檢人員已到場。
意外造成現場操作的盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工等3人受傷，燒燙傷面積約40至60%，燒燙傷程度為2至3級，送醫時意識都清楚。47歲盧男85%三度傷燙傷，意識清楚送高雄榮總、29歲王男60%二度傷燙傷送高雄左營分院。33歲洪男60%三度傷燙傷，送往義大醫院。
當地里長表示，今早在場外聽到爆炸巨響，許多里民都嚇了一跳。
軍方表示，軍備局205廠光復營區，今天上午作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工受傷。國防部偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。
3名患者分送義大、海總、榮總。33歲洪男60%三度燒燙傷，意識清楚由軍方救護車送往醫院。29歲王男60%二度燒燙傷，意識清楚由消防局救護車送往醫院。47歲盧男85%三度燒燙傷，意識清楚由消防局救護車送往醫院。
意外如何發生等過程，軍備局相當低調，強調爆炸意外剛發生，以搶救傷者為重，閃燃事件原因及責任正調查中。
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