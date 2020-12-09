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軍備局高雄廠房閃燃意外釀3傷 里長：爆炸聲響很嚇人

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導

軍備局中山科學院所屬生產製造中心所屬高雄大樹廠區北營區806廠房，今天上午執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外，造成3人受傷，勞工局派員現場查處，環保及勞檢人員已到場。

意外造成現場操作的盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工等3人受傷，燒燙傷面積約40至60%，燒燙傷程度為2至3級，送醫時意識都清楚。47歲盧男85%三度傷燙傷，意識清楚送高雄榮總、29歲王男60%二度傷燙傷送高雄左營分院。33歲洪男60%三度傷燙傷，送往義大醫院。

當地里長表示，今早在場外聽到爆炸巨響，許多里民都嚇了一跳。

軍方表示，軍備局205廠光復營區，今天上午作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工受傷。國防部偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。

3名患者分送義大、海總、榮總。33歲洪男60%三度燒燙傷，意識清楚由軍方救護車送往醫院。29歲王男60%二度燒燙傷，意識清楚由消防局救護車送往醫院。47歲盧男85%三度燒燙傷，意識清楚由消防局救護車送往醫院。

意外如何發生等過程，軍備局相當低調，強調爆炸意外剛發生，以搶救傷者為重，閃燃事件原因及責任正調查中。

軍備局所屬生產製造中心所屬205大樹廠區今早發生閃燃爆炸意外，造成3人受傷，傷者傷勢集中上半身。記者王昭月／攝影
軍備局所屬生產製造中心所屬205大樹廠區今早發生閃燃爆炸意外，造成3人受傷，傷者傷勢集中上半身。記者王昭月／攝影
軍備局所屬生產製造中心所屬205大樹廠區今早發生閃燃爆炸意外，造成3人受傷，傷者傷勢集中上半身。記者徐白櫻／翻攝
軍備局所屬生產製造中心所屬205大樹廠區今早發生閃燃爆炸意外，造成3人受傷，傷者傷勢集中上半身。記者徐白櫻／翻攝

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