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失聯12年彰化女童在高雄被警找到 高市查無任何資料
設籍彰化的一名謝姓女子從11歲被林姓母親帶離彰化，因林女在高雄的消費紀錄，謝女在失去音訊12年後被警方在高雄市找到。高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心表示，由於這對母女被找到當天即被警方帶回彰化，目前高雄市這邊沒有謝女的資料，正與彰化縣政府社會處保持聯繫，一獲知謝女的資料後會立刻從里鄰、大樓管理委員會等了解謝女和母親在高雄的生活狀況。
高市家防中心說，謝女的戶籍設在彰化，高雄市方面目前找不到她的任何相關資料，包括就學、社福等都沒有紀錄，謝女與母親在高雄的生活情形會與彰化縣政府取得資料後將進一步了解。
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