債務人不滿債主臉書嗆「5千元記得還」 假還錢⋯真痛毆

張姓男子借潘姓男子5000元，他在臉書明指潘欠他錢「記得還」，潘不滿，趁雙方今天凌晨約在台北市中山區還錢時，找來10多人毆打張，其中1嫌拿摺疊刀將張的左手臂砍傷，張血流滿地，剛好警方巡邏經過打119將他送醫。警方已循線掌握涉案人等行蹤，將通知其到案說明。

警方是今天凌晨12點巡邏經過民生東路一段巷內，發現張男（35歲）負傷倒地，一旁還有36歲朱姓男子、35歲黎姓男子，立刻報請救護，也著手偵辦此案。

警方調查，張昨天坐朱的車，由朱、黎陪他赴約，3人一到，早在現場埋伏的潘打給10多名友人，要他們分別開5輛車衝到現場毆打張。10多人一下車就朝張、朱、黎狂毆，拿棍棒破壞朱的轎車，其中1人拿摺疊刀畫傷張的左手臂，一群人見張噴血後逃逸。

張跟警方說，借了潘5000元，今天凌晨潘主動約在民生東路上的永盛公園還錢，沒想到潘是要「給他教訓」，可能是在臉書向潘留言要他還錢，引起他不滿。