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彰化母藏女兒租8千元高雄大樓曝光 鄰：女兒依偎母身上
彰化1名女童被母親藏12年，警方前天憑賣場購物紀錄，循線在高雄鹽埕區1棟大樓尋獲母及23歲女兒。據鄰居透露，母疑在家做網拍，兩人鮮少一起進出；另名鄰居稱搭電梯曾遇過，女兒看起來像一般女大生，頭還依偎母親身上，關係親密。
據指出，母女今年3月才搬入高雄鹽埕區五福四路的舊大樓，該大樓共12樓、1層三戶，4樓以下多為出租，她們租的格局為大套房，月租約8000元，母親平日在家裡做網拍工作。
年長男鄰居說只看過該戶有1名女子，「以前沒看過，剛搬來不久吧！」但不曾看過孩子。
另名年輕男鄰居透露，在電梯口附近遇到約6次，「（母女）看到人時盡量不講話，頭都低低的」，女兒縮著肩膀、頭低躲媽媽後面，有時依偎著母親身上，母女互動感覺滿親的，只不過兩人不會跟鄰居打招呼。
由於女兒很瘦，年輕男鄰居指出，平時也都是母親出門，偶爾才會看到女兒，看起來健全、像一般女大生；此外會引人注意的是，母親有時會在1樓門口外面燒金紙，似乎有信仰。
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