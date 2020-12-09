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自摔？ 宜蘭女機車騎士遭貨車輾死 家屬急徵路過行車記錄器
宜蘭縣24歲莊姓女子昨上午9時15分許，騎車行經五結中路2段時，與同向小貨車發生事故，莊女頭部、胸部受重傷，送醫後宣告不治，因現場無目擊者，也無監視器畫面，莊女家屬在臉書急徵目擊者，警方正著手釐清肇責及事發經過。
根據附近監視器畫面，莊女起初騎車跟在小貨車後方，行經事故路段時，突然切入小貨車右側，疑似天雨路滑摔車，遭捲入小貨車輪下，貨車張姓駕駛發現後雖然緊急停車，但莊女頭部、胸部卻已受到重創，送醫後傷重不治。
因事故現場無監視器畫面，小貨車、莊女機車也無行車記錄器，莊女家屬在臉書急徵路過目擊者的行車記錄器，盼還原交通真相。
警方表示，接獲報案5分鐘內就抵達現場，是否自摔還是擦撞，還需進一步調查，釐清事發經過，目前已在清查事故時經過車輛，確認整起事發經過。
羅東分局呼籲雨天路滑，用路人小心慢行，勿行駛路肩，注意車前狀態及保持安全間距。
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