假警察騙婦人80萬元 大甲真警和鐵路警馬上逮人追回錢

台中一名女子昨天接到詐騙電話，假警察謊稱女子的郵局帳戶涉及刑案，被列為警示帳戶，需領出錢交給警察保管，婦人不疑領出80萬元交給嫌犯，後來查覺不對報案，台中市大甲警分局立即會同鐵路警察追查，在高鐵台北站攔下取款的車手張姓男子，查扣80萬元贓款，今天依詐欺罪嫌將他移送法辦，及時保住被害人的全部存款。

台中市警大甲分局大甲派出所昨天下午3點35分接到曹姓女子報案，她急奔到派出所說，接到自稱「張警員、蔡隊長、鄭組長」等人電話，說她的郵局帳戶涉及擄人刑案，需將帳戶內所有存款領出交給警方保管，以利解除被列警示的帳戶，曹女不疑，下午3點10分就領錢，交給對方80萬元。

她說交錢後越想越不對，心慌跑到大甲派出所詢問才知遇到詐騙集團，大甲分局立即組成專案小組，鎖定特徵全力緝捕該詐騙車手，查出車手搭計乘車到高鐵台中站，研判車手應搭車北上，連續通報高鐵北部各站員警注意該特徵之男子與身上可能持有巨額款項，下午5點30分，鐵路警察局台北分局偵查隊隊長指揮攔截，回報在高鐵台北車站攔獲車手33歲張姓男子，並即時將盤查影像視訊回傳由被害人直接指認，確認是面交男子，當場在張嫌背包內起獲全額贓款現金80萬元，他承認無業才當詐騙集團車手，警方今天依加重詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

大甲分局長李建興表示，警方將持續加強相關勤務作為外，提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題， 如有可疑請立即撥打110或165諮詢，呼籲民眾要提高警覺， 除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，避免一時失慮蒙受損失。