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女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證
43歲的林姓女子12年前離婚後，將當年只11歲的女兒帶離彰化，謝姓前夫遍尋不到女兒，控告林女妨害家庭，並向彰化警方報案，請求協助女兒。事隔12年，彰化警方發現林女在高雄有消費紀錄，12月7日輾轉查出林女與女兒租住高雄市鹽埕區，發現已23歲的女兒沒上學也沒身分證、健保卡，將母女帶回彰化。
據了解，林女與前夫謝姓男子生育1對兒女，2008年離婚後，林女便帶著女兒離去，沒再與前夫家聯絡，也沒將女兒帶回給前夫，前夫才向彰化警方報協尋，並控告林女妨害家庭。
彰化縣警田中分局員警發現林女有寶雅公司會員卡，最近曾在高雄市苓雅區大順三路大順店有1筆消費紀錄，12月5日南下高雄，請求高雄市警苓雅分局協助調閱相關監錄影像，確認林女曾騎機車載女兒離去。
警方沿途調閱監錄影像，查出林女租住高雄市鹽埕區某大樓，12月7日，彰化、高雄警方到林女租屋，果然發現林女和已經23歲的女兒謝姓女子，發覺謝女身材瘦弱，自從11歲被母親帶離彰化，12年來都沒上過學，也沒身分證、健保卡，平時生病，都由林女拿藥給她吃。田中警分局已將母女帶回彰化。
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