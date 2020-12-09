職業軍人感謝警察和幫他母親的善心人 數千人按讚感動

一名職業軍人王姓男子在南部從軍，母親獨住台中清水區，日前跌倒受傷行動不便，軍人擔心母親又無法天天照顧她，台中市警局清水分局三田派出所警員黃中隆訪查勤區獲知獨居婦人困境，主動關心又請轄區電器行老板協助，讓獨居婦人家中陸續有熱水器和冰箱、電鍋等用品，軍人昨晚在臉書感謝警察和善心人士說：「有大家在維護我的家庭，我會更堅強，更努力堅守自己崗位」，他的感性留言，獲得數千網友按讚說感動。

王姓軍人昨晚在臉書清水小鎮發文說，他小學3年級時父親因肝癌去世，母親獨自扶養他和姊姊，為了減輕母親負擔，他選擇念軍校，讓自己以後有穩定的工作，不要讓母親擔心，也可照顧家庭。

他說母親今年5月在家中跌倒後到醫院開刀，5月、9月二度住院，復原速度很慢，可能有糖尿病再加上年紀稍長，至今仍需倚靠拐杖代步，經評估無法開立低收入戶及殘障手冊，他說姊姊嫁到嘉義，生活也出現問題，無法就近照顧媽媽；他部隊單位在嘉義，只能在放假時回家照顧媽媽。

軍人表示，他家境不好，家中許多物品只能慢慢購買，他最近和母親通電話才知，三田派出所警員黃中隆，常到家中關心狀況，家裡的電熱水器、冰箱、電鍋、微波爐，都是當地聲寶電器行老板周明溪免費提供，里長黃仁成也請人到家裡重新拉電線，附近鄰居提供他母親飲食，他真的非常感謝大家的幫助，天氣已變冷，他說如果沒有周明溪老板提供的熱水器，真擔心母親不知要如何洗澡，才知道自己的不細心。