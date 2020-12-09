快訊

女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證

浙江台商入境12天後發病 陳時中：沒打算延長14天檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南白河登山迷途嘉義大埔 嘉南警消馳援救出2山友

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

2名女登山客相約爬台南白河大凍山在山區迷途，天色漸暗氣溫急降求救警方，經台南、嘉義警方聯手，最後在嘉義大埔山區找到2女，結束這4小時驚魂記。

事件發生在本月4日，32歲黃女、40歲吳女是台南南區人，當天早上7點多出發，來到南市白河大凍山登山步道健行，原本是輕快的小健行，卻因下山時迷失方向，找不到登山口，時間一分一秒流逝，天色漸暗且氣溫急降，2女越來越恐懼，下午4時急電白河警分局關嶺派出所請求協助。

關嶺派出所所長羅文錦考量轄區內有許多錯綜複雜的產業道路，加上天色已暗，先電話安撫及提醒民眾山區收訊不佳，宜待在發話位置等候救援，且勿擅自移動位置避免跌落山谷等安全守則；同時利用手機發話位置尋找民眾經緯度。因民眾報案附近的電線桿均未找到，才發現民眾似已走失至嘉義縣大埔鄉。

羅文錦立即聯繫嘉義縣中埔分局警消合力協助，晚間8時多終於尋獲，2女精神狀況及體力良好，頻頻感謝警方及時到場，結束4小時山區迷途驚魂記。

白河警分局長陳明宏表示，目前進入民眾登山高峰期，轄區山區地形複雜多變，加上天氣變化大，可能因路跡錯綜複雜，一不小心就會迷路，民眾在登山前，須充分理解迷路處理方式，冷靜判斷情勢，走錯路時應立即求救並簡短陳述人、事、時、地、物後原地等待救援。

2名女山友台南白河登山，迷途至嘉義縣大埔鄉，經嘉南警消聯手順利救人。記者謝進盛／翻攝
2名女山友台南白河登山，迷途至嘉義縣大埔鄉，經嘉南警消聯手順利救人。記者謝進盛／翻攝

延伸閱讀

湖南臘肉飄檜木龍眼香 嘉義新住民分享家鄉味

又是網路揪團…登山抽筋 消防員背下山

6天3起山難2死 皆獨自攀登

台南白河廟會進香釀火燒車 初勘環保鞭炮機瓦斯未開

相關新聞

女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證

43歲的林姓女子12年前離婚後，將當年只11歲的女兒帶離彰化，謝姓前夫遍尋不到女兒，控告林女妨害家庭，並向彰化警方報案，...

離婚女帶國小女兒消失12年 女孩長大才被尋獲面容憔悴

彰化縣林姓女子12年前與前夫謝男離婚，當時就讀國小五年級的女兒監護權歸謝男，但林女卻帶走女兒就消失無蹤12年，為躲避丈夫...

嚇人！台南佳里中山市場旁清晨傳出火警 住戶嚇到睡不著

台南市凌晨3時10分佳里區中山市場旁，疑攤位瓦斯爐引燃火災，台南市消防局獲報指派佳里、學甲、將軍、西港等分隊趕往灌救，現...

假警察騙婦人80萬元 大甲真警和鐵路警馬上逮人追回錢

台中一名女子昨天接到詐騙電話，假警察謊稱女子的郵局帳戶涉及刑案，被列為警示帳戶，需領出錢交給警察保管，婦人不疑領出80萬...

職業軍人感謝警察和幫他母親的善心人 數千人按讚感動

一名職業軍人王姓男子在南部從軍，母親獨住台中清水區，日前跌倒受傷行動不便，軍人擔心母親又無法天天照顧她，台中市警局清水分...

台南白河登山迷途嘉義大埔 嘉南警消馳援救出2山友

2名女登山客相約爬台南白河大凍山在山區迷途，天色漸暗氣溫急降求救警方，經台南、嘉義警方聯手，最後在嘉義大埔山區找到2女，...

台9線草埔地磅站挨批搶錢陷阱 不到2個月誤闖開罰216件

因應台9線南迴公路（南迴改）通車後的大貨車行車安全，公路總局在草埔森永隧道前屏東縣獅子鄉段西向段設置草埔地磅站，但10月...

油輪外海失火 吊掛救出8船員

賴比瑞亞藉油輪MARQUESSA（馬奎莎）昨天上午航行經台東蘭嶼外海時，疑因機艙引擎室冒煙起火，船隻失去動力，向國搜中心...

轎車墜谷40公尺 樹叢救命

高雄廿六歲莊姓男子昨天上午獨自駕車，走中橫公路要從台中前往花蓮，半途疑似煞車失靈，過彎時整輛車衝下山谷，卡在四十公尺深的...

影／高雄2名高三生無照雙載 超車後竟追撞噴飛1死1傷

高雄某間高職18歲梁姓男學生，3天前晚間涉無照騎機車載同班的18歲許姓男同學，行經鼓山區華榮路往南，疑為超車，接著卻直接...

追異味高雄環保局一路追到台南 消防局馳援歸仁助滅火

今晚高雄市區瀰漫燃燒異味，高雄市1999接到上百通電話，環保局今天傍晚接獲阿蓮區民眾異味陳情，透過空氣微型感測器數據找源...

疑大貨車吊臂未收 扯倒2號誌桿1電桿交通大打結

謝姓男子駕駛大貨車執行吊掛作業，今天下午4時許在台中市神岡區與國道1號交流道口迴轉，疑因吊臂未收好勾到電纜線，扯倒2跟號...

熱門新聞

影／1999被打爆！台南農地焚燒高雄大半市區異味勿外出運動

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

豆奶攤曾害研究生中毒亡 又創「豆作職人」轉地下被逮

恐怖！14歲少年運動中心做spa 遭黑壯男逼口交

竹聯寶和會涉館長槍擊案 新北檢警逮到幕後老大

福灣巧克力性騷擾舊案遭掀 父子都因此案判有罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。