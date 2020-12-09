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台南白河登山迷途嘉義大埔 嘉南警消馳援救出2山友
2名女登山客相約爬台南白河大凍山在山區迷途，天色漸暗氣溫急降求救警方，經台南、嘉義警方聯手，最後在嘉義大埔山區找到2女，結束這4小時驚魂記。
事件發生在本月4日，32歲黃女、40歲吳女是台南南區人，當天早上7點多出發，來到南市白河大凍山登山步道健行，原本是輕快的小健行，卻因下山時迷失方向，找不到登山口，時間一分一秒流逝，天色漸暗且氣溫急降，2女越來越恐懼，下午4時急電白河警分局關嶺派出所請求協助。
關嶺派出所所長羅文錦考量轄區內有許多錯綜複雜的產業道路，加上天色已暗，先電話安撫及提醒民眾山區收訊不佳，宜待在發話位置等候救援，且勿擅自移動位置避免跌落山谷等安全守則；同時利用手機發話位置尋找民眾經緯度。因民眾報案附近的電線桿均未找到，才發現民眾似已走失至嘉義縣大埔鄉。
羅文錦立即聯繫嘉義縣中埔分局警消合力協助，晚間8時多終於尋獲，2女精神狀況及體力良好，頻頻感謝警方及時到場，結束4小時山區迷途驚魂記。
白河警分局長陳明宏表示，目前進入民眾登山高峰期，轄區山區地形複雜多變，加上天氣變化大，可能因路跡錯綜複雜，一不小心就會迷路，民眾在登山前，須充分理解迷路處理方式，冷靜判斷情勢，走錯路時應立即求救並簡短陳述人、事、時、地、物後原地等待救援。
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