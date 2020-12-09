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嚇人！台南佳里中山市場旁清晨傳出火警 住戶嚇到睡不著

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市凌晨3時10分佳里區中山市場旁，疑攤位瓦斯爐引燃火災，台南市消防局獲報指派佳里、學甲、將軍、西港等分隊趕往灌救，現場明顯看到有2支20公斤的瓦斯桶在起火，佳里警方也趕到現場警戒，消防人員通知台電來斷電後，約半小時很快將火勢撲滅，才沒有延燒釀成大災難。

該起火警發生在3點10分許，因清晨氣溫很低，很多人聽到消防車警報聲都被驚醒，又傳出是市場火警，有人聯想到十多年前的市場大火，緊張到睡不著，直到火勢很快撲滅，紛紛感謝警察和消防人員辛苦了。

據了解，起火的是一間預計今天要開幕的素食店，疑是在準備時用火不慎起火，但攤販未承認只說不知為何會起火，不呈報財物損失也拒絕火調。

因火警發生在緊鄰佳里中山市場旁攤商，區長朱雅宏一早在市場處管理員劉俊良及東寧里長陳福全、建南里長陳俊銘陪同下前往訪視受災攤商，並針對中山市場及鄰近光復市場內使用明火熱食攤商逐一宣導用火安全。

朱雅宏表示，起火點位在人潮密集處，一早和市府市場處人員前往了解，也提醒攤商加強用火安全，以往都著力在宣導居家住警器時，也會了解傳統市場有無安裝，以確保在火警發生之初就能夠及時控制撲滅。

台南市佳里區中山市場今天清晨3點多傳出火警，幸及時撲滅，未釀成大禍。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里區中山市場今天清晨3點多傳出火警，幸及時撲滅，未釀成大禍。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里區中山市場今天清晨3點多傳出火警，幸及時撲滅，未釀成大禍。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里區中山市場今天清晨3點多傳出火警，幸及時撲滅，未釀成大禍。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里區中山市場今天清晨3點多傳出火警，幸及時撲滅，未釀成大禍。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里區中山市場今天清晨3點多傳出火警，幸及時撲滅，未釀成大禍。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里區中山市場今天清晨3點多傳出火警，幸及時撲滅，未釀成大禍。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里區中山市場今天清晨3點多傳出火警，幸及時撲滅，未釀成大禍。記者吳淑玲／翻攝

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