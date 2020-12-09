台9線草埔地磅站挨批搶錢陷阱 不到2個月誤闖開罰216件

因應台9線南迴公路（南迴改）通車後的大貨車行車安全，公路總局在草埔森永隧道前屏東縣獅子鄉段西向段設置草埔地磅站，但10月12日啟用以來，因是單線車道且設在彎道處，小客車駕駛車速一快很容易誤闖，吃上900元罰單，到昨天共開出216張罰單，不少誤闖駕駛人以「指示號誌不清」、「設計不良」提出申訴，抱怨根本是搶錢的陷阱，被罰的心不甘願不願。

台9線南迴公路草埔地磅站前路段為雙向單線車道，路邊雖設有明顯的交通警告標誌，但小客車駕駛若緊跟著前方大貨車，車速過快時，常會不注意路前方的交通指示標誌，跟著大貨車違規駛入地磅站，尤其是下雨天和夜間視線不佳時，收到罰單頻頻抱怨根本就是「陷阱」。

由於誤闖駕駛人常以「交通指示號誌不清」提出申訴，路權機關交通部公路總局第3養護工程處日前邀集枋寮警方等相關單位會勘，決議增設並補強預告指示標誌以及改善夜間照明設備，預計12月18日完成。