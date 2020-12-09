影／高雄2名高三生無照雙載 超車後竟追撞噴飛1死1傷

高雄某間高職18歲梁姓男學生，3天前晚間涉無照騎機車載同班的18歲許姓男同學，行經鼓山區華榮路往南，疑為超車，接著卻直接撞上等待左轉的轎車，兩人當場噴飛，許姓學生當場沒生命跡象，送醫搶救仍不治；梁右腿骨折，送醫後無生命危險。

據了解，梁姓、許姓學生為同一所高職的3年級同班同學，一起在餐飲店打工，下班後騎車雙載回家不料出意外；鼓山警分局指出，機車騎士無照、未注意車前狀況有肇因，其他肇事責任待鑑定。

警方查出，無機車駕照的梁姓學生，本月5日晚間卻騎車載許姓同學，約10點47分行經高雄鼓山區華榮路往南，接近昌盛路口時，梁疑往左超越1輛轎車後，卻反應不及，不慎撞上快車道正等待左轉的黑色轎車，梁因此右腿骨折，送高醫急救，許則當場失去生命跡象送往高市立聯合醫院搶救，但仍於隔天凌晨12點多宣告不治。