聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄2名高三生無照雙載 超車後竟追撞噴飛1死1傷

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄某間高職18歲梁姓男學生，3天前晚間涉無照騎機車載同班的18歲許姓男同學，行經鼓山區華榮路往南，疑為超車，接著卻直接撞上等待左轉的轎車，兩人當場噴飛，許姓學生當場沒生命跡象，送醫搶救仍不治；梁右腿骨折，送醫後無生命危險。

據了解，梁姓、許姓學生為同一所高職的3年級同班同學，一起在餐飲店打工，下班後騎車雙載回家不料出意外；鼓山警分局指出，機車騎士無照、未注意車前狀況有肇因，其他肇事責任待鑑定。

警方查出，無機車駕照的梁姓學生，本月5日晚間卻騎車載許姓同學，約10點47分行經高雄鼓山區華榮路往南，接近昌盛路口時，梁疑往左超越1輛轎車後，卻反應不及，不慎撞上快車道正等待左轉的黑色轎車，梁因此右腿骨折，送高醫急救，許則當場失去生命跡象送往高市立聯合醫院搶救，但仍於隔天凌晨12點多宣告不治。

警方追查，梁姓學生事後抽血、轎車50歲詹姓男駕駛當場呼氣酒測，都沒有酒駕，詳細肇因待鑑定。

高雄鼓山區華榮路與昌盛路口本月5日發生機車追撞轎車的事故。記者林伯驊／翻攝
高雄鼓山區華榮路與昌盛路口本月5日發生機車追撞轎車的事故。記者林伯驊／翻攝
梁姓男高三生疑涉超車後，追撞正等待左轉的轎車。記者林伯驊／翻攝
梁姓男高三生疑涉超車後，追撞正等待左轉的轎車。記者林伯驊／翻攝
梁姓男高三生涉無照騎車載許姓同學，發生車禍後許當場失去生命跡象，搶救仍不治。記者林伯驊／翻攝
梁姓男高三生涉無照騎車載許姓同學，發生車禍後許當場失去生命跡象，搶救仍不治。記者林伯驊／翻攝

骨折 駕照

延伸閱讀

追異味高雄環保局一路追到台南 消防局馳援歸仁助滅火

影／台南歸仁雜草野火！焦臭飄高雄 兩市環保合作

影／台南歸仁大片雜草火警 濃煙隨北風吹進高雄惹民怨

高雄的美味肉燥飯地圖出爐 爭霸賽優勝店家在這裡

相關新聞

油輪外海失火 吊掛救出8船員

賴比瑞亞藉油輪MARQUESSA（馬奎莎）昨天上午航行經台東蘭嶼外海時，疑因機艙引擎室冒煙起火，船隻失去動力，向國搜中心...

影／高雄2名高三生無照雙載 超車後竟追撞噴飛1死1傷

高雄某間高職18歲梁姓男學生，3天前晚間涉無照騎機車載同班的18歲許姓男同學，行經鼓山區華榮路往南，疑為超車，接著卻直接...

追異味高雄環保局一路追到台南 消防局馳援歸仁助滅火

今晚高雄市區瀰漫燃燒異味，高雄市1999接到上百通電話，環保局今天傍晚接獲阿蓮區民眾異味陳情，透過空氣微型感測器數據找源...

疑大貨車吊臂未收 扯倒2號誌桿1電桿交通大打結

謝姓男子駕駛大貨車執行吊掛作業，今天下午4時許在台中市神岡區與國道1號交流道口迴轉，疑因吊臂未收好勾到電纜線，扯倒2跟號...

轎車墜谷40公尺 樹叢救命

高雄廿六歲莊姓男子昨天上午獨自駕車，走中橫公路要從台中前往花蓮，半途疑似煞車失靈，過彎時整輛車衝下山谷，卡在四十公尺深的...

北市下班時間連環車禍 小黃撞多部機車9人受傷

台北市大同區承德、市民大道口今天傍晚快6點，發生計程車衝撞機車的連環車禍，一度造成大塞車，共9名騎士及後座乘客受傷，意識...

小轎車闖平交道遭撞 台鐵冬山羅東間暫單線行車

台鐵通報，今天下午5 時35分4211次蘇澳開往猴硐區間車，於冬山與羅東間西正線珍珠一路平交道，撞上一輛闖入平交道的小轎...

嘉市偵查佐偵破800萬詐騙案 獲國家警光獎

嘉義市警局第一分局偵查隊偵查佐陳聖傑今年6月偵破電信詐欺犯罪集團，該集團以「猜猜我是誰」及「解除分期扣款」等手法詐騙被害...

捷運站外計程車男燒死仍繫安全帶 逆轉排除3C引燃

高雄捷運凱旋站外1輛排班計程車昨晚全面燃燒，男駕駛成焦屍，有司機指稱常見他在車內滑手機看影片，被臆測3C產品是燃燒主因。...

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

宜蘭縣冬山鄉珍珠一路平交道，今晚間5點50分許，一部自小客車突闖入平交道，與行駛而過的列車發生碰撞，小客車幾乎半毀，駕駛...

計程車司機燒死車內 找到可疑手機金屬物

高雄市前鎮區計程車司機謝姓男子昨天燒死車內，已成焦屍，今天檢警相驗，數十年未見面的兒子已認不出死者身分，將擇日複驗，確認...

轎車疑闖冬山平交道撞火車 車上2人受重傷送醫急救

宜蘭縣冬山鄉珍珠一路平交道，今傍晚一部自小客車疑似闖入平交道，與行駛而過的列車發生碰撞，小客車幾乎半毀，駕駛受困其中，宜...

熱門新聞

影／1999被打爆！台南農地焚燒高雄大半市區異味勿外出運動

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

豆奶攤曾害研究生中毒亡 又創「豆作職人」轉地下被逮

福灣巧克力性騷擾舊案遭掀 父子都因此案判有罪

詐貸兆豐銀行1.3億 敗在繳利息露餡

猴硐搶修指揮官回應質疑：不知土石堆裡面是什麼狀況？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。