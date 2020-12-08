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追異味高雄環保局一路追到台南 消防局馳援歸仁助滅火

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導

今晚高雄市區瀰漫燃燒異味，高雄市1999接到上百通電話，環保局今天傍晚接獲阿蓮區民眾異味陳情，透過空氣微型感測器數據找源頭，環保局巡查人員自阿蓮國中一路追查至台南市，高雄市也接到台南市來電請求支援二輛水庫車，高雄市消防局派遣永安與湖內分隊各一輛水庫車支援台南。

高雄市消防局表示，異味源頭是台南歸仁區一處雜草大火，適逢今天北風強勢助長，燃燒產生的異味大量吹向高雄市區。

由於空氣品質欠佳，環保局提醒民眾暫時別外出運動，外出記得戴口罩作好自身防護。環保局也持續監控高雄市空氣品質狀況，隨時更新發布空品訊息讓市民知悉。

環保局表示，秋冬季節氣候乾燥，火災頻繁，一旦發生大火，容易造成空氣汙染，提醒民眾要注意用火安全。

高雄市區今晚飄散一股燒焦異味，環保局追查出源頭是台南歸仁區一處雜草大火，適逢今天北風強勢助長，燃燒產生的異味大量吹向高雄市區。圖／高雄市環保局提供
高雄市區今晚飄散一股燒焦異味，環保局追查出源頭是台南歸仁區一處雜草大火，適逢今天北風強勢助長，燃燒產生的異味大量吹向高雄市區。圖／高雄市環保局提供
高雄市區今晚飄散一股燒焦異味，環保局追查出源頭是台南歸仁區一處雜草大火，適逢今天北風強勢助長，燃燒產生的異味大量吹向高雄市區。圖／高雄市環保局提供
高雄市區今晚飄散一股燒焦異味，環保局追查出源頭是台南歸仁區一處雜草大火，適逢今天北風強勢助長，燃燒產生的異味大量吹向高雄市區。圖／高雄市環保局提供

高雄市 大火 空氣品質

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