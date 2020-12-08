疑大貨車吊臂未收 扯倒2號誌桿1電桿交通大打結

謝姓男子駕駛大貨車執行吊掛作業，今天下午4時許在台中市神岡區與國道1號交流道口迴轉，疑因吊臂未收好勾到電纜線，扯倒2跟號誌桿及1根電桿，造成該路段交通阻塞，警方獲報趕抵現場維持交通，晚間6時許排除狀況，但號誌燈損壞嚴重，預計明天凌晨2時才可修復。

今天下午4時許，謝男駕駛大貨車執行吊掛看板作業，車輛在台中市神岡區中山路與國道1號交流道口迴轉，疑似吊臂未收好拉扯電纜線，硬生生將2跟號誌燈及1支電桿扯倒，橫跨在路中，由於當時接近下班時段，造成交通大打結。