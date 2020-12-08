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疑大貨車吊臂未收 扯倒2號誌桿1電桿交通大打結
謝姓男子駕駛大貨車執行吊掛作業，今天下午4時許在台中市神岡區與國道1號交流道口迴轉，疑因吊臂未收好勾到電纜線，扯倒2跟號誌桿及1根電桿，造成該路段交通阻塞，警方獲報趕抵現場維持交通，晚間6時許排除狀況，但號誌燈損壞嚴重，預計明天凌晨2時才可修復。
今天下午4時許，謝男駕駛大貨車執行吊掛看板作業，車輛在台中市神岡區中山路與國道1號交流道口迴轉，疑似吊臂未收好拉扯電纜線，硬生生將2跟號誌燈及1支電桿扯倒，橫跨在路中，由於當時接近下班時段，造成交通大打結。
台中市議員周永鴻發現後，趕緊在臉書po文提醒民眾行經此處務必小心。警方接獲通報後立刻到場指揮交通，並聯絡台電公司及公路總局到場處理，晚間6時許排除狀況，恢復交通順暢，但號誌燈預計明日凌晨2時才能修復。
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