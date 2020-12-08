快訊

1999被打爆！台南農地大面積焚燒 高雄煙霧瀰漫飄「惡臭異味」

咖啡買3杯多7杯 超商店員小動作恐涉業務侵占罪

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林一名鄭姓女子昨晚在臉書發文，指稱其公公上午前往某醫院回診時，在院內便利商店購買3杯拿鐵，未料家人察覺結帳金額與實際金額不符，經查發現遭多刷，且多出來的咖啡全被店員存入另一支手機號碼內；消保官張嘉麟表示，此案件已非單純的消費糾紛，店員恐涉業務侵占罪。

鄭女在臉書上指出，昨天上午公公至醫院回診，在一樓超商購買3杯拿鐵，返家後將發票拿給家人蒐集，但家人直覺結帳金額有異，「3杯咖啡為什麼會是275元？」

鄭女表示，看了發票許久，仍想不通金額為何如此不對勁，沒想到一將發票掃描QR Code調出消費明細後，才發現是購買「買5送5活動」共10杯價值275元的咖啡。

鄭女說，實際上爸爸只拿到3杯咖啡，且當事人並未持有智慧型手機，事後家人帶發票前往店內詢問，店員稱「其餘7杯寄在手機裡」，家人疑惑「沒有使用智慧型手機者，如何寄杯？」質疑店員說法與事實有出入。

雙方一來一往後，店員收回275元發票，退予鄭女110元2杯咖啡錢、並重開165元發票；鄭女事後表示，「店員可能是無心操作錯誤，也得到了警惕，我想就此結束不再追究了」。

雲林縣政府消保官張嘉麟指出，此案已不是單純的消費糾紛，店員行為有可能涉及業務侵占罪，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

鄭女貼文一出，警方已主動循線偵辦；警方指出，依貼文所述，店員如將咖啡杯數存寄在自己的APP帳號內，可能涉及侵佔罪及竊盜罪，未告知當事人消費明細則觸犯詐欺罪；詳細狀況須待雙方製作筆錄才能釐清事實。

該超商主管稍早也在貼文下方留言說明，「針對這次事件，我們非常重視，接獲消費者申訴案後已趕抵門市了解事情經過；當店管理區經理已同步聯繫消費者並致歉，當事人表示不再追究」。

該超商主管進一步指出，「加盟門市職員的作法已違反加盟契約，依約將對加盟主進行懲處；對於此次案件亦會進行檢討，並於各級會議再次提出案例，宣達防止類似事件發生」。

雲林一名鄭姓女子昨晚在臉書發文，指稱其公公上午前往某醫院回診時，在院內便利商店購買3杯拿鐵，未料家人察覺結帳金額與實際金額不符，經查發現遭多刷。圖／翻攝自斗六人社交圈
雲林一名鄭姓女子昨晚在臉書發文，指稱其公公上午前往某醫院回診時，在院內便利商店購買3杯拿鐵，未料家人察覺結帳金額與實際金額不符，經查發現遭多刷。圖／翻攝自斗六人社交圈
雲林一名鄭姓女子昨晚在臉書發文，指稱其公公上午前往某醫院回診時，在院內便利商店購買3杯拿鐵，未料家人察覺結帳金額與實際金額不符，經查發現遭多刷。圖／翻攝自斗六人社交圈
雲林一名鄭姓女子昨晚在臉書發文，指稱其公公上午前往某醫院回診時，在院內便利商店購買3杯拿鐵，未料家人察覺結帳金額與實際金額不符，經查發現遭多刷。圖／翻攝自斗六人社交圈

咖啡 發票 超商

延伸閱讀

手沖咖啡競賽奪獎 金門高職生離夢想更近

星巴克宣布在台破500家門市！ 總部原估頂多開100家

不喝咖啡就頭痛憂鬱？ 醫師教你可以這樣減咖啡

星巴克耶誕「小熊特調咖啡」買1送1喝法、全家咖啡買6送6！咖啡控限時開喝

相關新聞

自承陳抗很激動！蔣月惠服勞役首日 仍盼女警原諒

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」衍生咬警風波，二審高等法院高雄分院判處被依傷害罪判處蔣拘役80天...

咖啡買3杯多7杯 超商店員小動作恐涉業務侵占罪

雲林一名鄭姓女子昨晚在臉書發文，指稱其公公上午前往某醫院回診時，在院內便利商店購買3杯拿鐵，未料家人察覺結帳金額與實際金...

台南地院拍賣蘇大媽遺留物 清水寺出錢買下後收回租處

台南市檢舉達人蘇姓女子因積欠2年房租，今年5月間被房東即中西區清水寺提告且強制她搬走，但她把大批家用品留在租屋處，致房東...

跟風留言自稱聽說賄選吃官司 在臉書道歉換緩刑

本屆（第十屆）立法委員競選期間，彰化市黃姓等三名男子在臉書留言，附和陳姓男子貼文聲稱候選人張瀚天以發放工作費的名義買票。...

影／邱男硬闖中橫管制站失蹤33日 家屬告警所長瀆職

新竹縣邱姓男子上月6日硬闖中橫便道德基管制站，疑跳下深約百公尺邊坡，迄今失蹤33天，邱的父母認為兒子不可能憑空消失，認警...

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

新竹邱姓男子上月6日傍晚騎機車從梨山往谷關方向，硬闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，邱男家...

禾豐公司欠稅2億元 台北分署「追稅」18年結案

前知名企業禾豐集團旗下禾豐股份有限公司滯納巨額稅款，2002年起經行政執行署台北分署執行退稅款並拍賣公司名下不動產，執行...

日籍男開設博奕軟體公司 賭資高達14億 13人賭博罪遭訴

日本籍男子木下勇人，在北市內湖區經營博弈科技公司，涉嫌開發36款博弈遊戲，架接到28個賭博網站，供各國賭客下注簽賭，賭贏...

北巿民政局長藍世聰漏申報妻子財產挨罰66萬 提告敗訴

台北巿民政局長藍世聰因未申報妻子財產3989萬多元，遭監察院依違反公職人員財產申報法等裁罰66萬元。藍提告抗罰，主張夫妻...

指柯文哲誣賴要拆蛋 姚文智提告北檢不起訴

時任民進黨籍台北市長候選人姚文智不滿競選對手、台北市長柯文哲指他要「拆蛋」，控告柯文哲誹謗等罪。北檢認為，柯文哲就可受公...

漁船安檢卻見大批岸巡上前 船員上岸才知「被通緝」

海巡署第一岸巡隊南興安檢所，今早8時登船執行安檢工作時，發現1名洪姓船員因案被通緝，確認身分後將其逮捕，全案訊問後，移送...

猥褻掐死成大女研究生 清潔工判賠557萬多元

成功大學清潔工林榮富2年多前強拉女研究生猥褻胸部，再徒手掐死對方，一、二審均依強制猥褻殺人罪判無期徒刑，案件上訴，最高法...

熱門新聞

韓警察廳回應酒駕撞死連署 曾母悲痛女兒像白白犧牲

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

豆奶攤曾害研究生中毒亡 又創「豆作職人」轉地下被逮

火燒車疑雲駕駛驚呼救我喪命 疑滑平板又怠速中充電

福灣巧克力性騷擾舊案遭掀 父子都因此案判有罪

高雄凱旋捷運站外計程車起火 疑使用3C起火燒死駕駛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。