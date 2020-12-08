咖啡買3杯多7杯 超商店員小動作恐涉業務侵占罪

雲林一名鄭姓女子昨晚在臉書發文，指稱其公公上午前往某醫院回診時，在院內便利商店購買3杯拿鐵，未料家人察覺結帳金額與實際金額不符，經查發現遭多刷，且多出來的咖啡全被店員存入另一支手機號碼內；消保官張嘉麟表示，此案件已非單純的消費糾紛，店員恐涉業務侵占罪。

鄭女在臉書上指出，昨天上午公公至醫院回診，在一樓超商購買3杯拿鐵，返家後將發票拿給家人蒐集，但家人直覺結帳金額有異，「3杯咖啡為什麼會是275元？」

鄭女表示，看了發票許久，仍想不通金額為何如此不對勁，沒想到一將發票掃描QR Code調出消費明細後，才發現是購買「買5送5活動」共10杯價值275元的咖啡。

鄭女說，實際上爸爸只拿到3杯咖啡，且當事人並未持有智慧型手機，事後家人帶發票前往店內詢問，店員稱「其餘7杯寄在手機裡」，家人疑惑「沒有使用智慧型手機者，如何寄杯？」質疑店員說法與事實有出入。

雙方一來一往後，店員收回275元發票，退予鄭女110元2杯咖啡錢、並重開165元發票；鄭女事後表示，「店員可能是無心操作錯誤，也得到了警惕，我想就此結束不再追究了」。

雲林縣政府消保官張嘉麟指出，此案已不是單純的消費糾紛，店員行為有可能涉及業務侵占罪，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

鄭女貼文一出，警方已主動循線偵辦；警方指出，依貼文所述，店員如將咖啡杯數存寄在自己的APP帳號內，可能涉及侵佔罪及竊盜罪，未告知當事人消費明細則觸犯詐欺罪；詳細狀況須待雙方製作筆錄才能釐清事實。

該超商主管稍早也在貼文下方留言說明，「針對這次事件，我們非常重視，接獲消費者申訴案後已趕抵門市了解事情經過；當店管理區經理已同步聯繫消費者並致歉，當事人表示不再追究」。