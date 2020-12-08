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1999被打爆！台南農地大面積焚燒 高雄煙霧瀰漫飄「惡臭異味」

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影／1999被打爆！台南農地焚燒高雄大半市區異味勿外出運動

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

「什麼味道怎麼這麼臭？」高雄市環保局今晚六點多開始接到多處民眾反映空氣中有煙硝異味，1999也被打爆。環保局循著異味找來源，在高雄阿蓮往北拍到台南歸仁方向有大面積農地燃燒，阿蓮以南一直到苓雅區，大半個市區都有聞到異味。

住在鼓山區內惟呂小姐打電話去1999反映，結果被語音告知排在第15順位。她趕快跟親友聯絡，好多地方都聞到焚燒東西的異味。苓雅區林太太打開陽台落地窗，也一陣臭味撲來，趕緊關門窗。

晚上高雄許多民眾反映大範圍有焚燒的異味，環保局表示，有關今晚高雄市區瀰漫燃燒異味，環保局經由微型感測器數據，首先出現高值地區為阿蓮區，經環保局巡查人員至現場發現為台南市歸仁區一處農地大火，今日又剛好吹北風，所以就往南邊擴散。

台南消防隊已在撲滅火勢，高雄市環保局表示，由於空氣汙染影響範圍集中在大半個市區，請民眾暫時不要外出運動。

台南歸仁農地大面積焚燒，空氣汙染異味瀰漫到高雄大半個市區都聞得到。圖／高雄市環保局提供
台南歸仁農地大面積焚燒，空氣汙染異味瀰漫到高雄大半個市區都聞得到。圖／高雄市環保局提供
台南歸仁農地大面積焚燒，空氣汙染異味瀰漫到高雄大半個市區都聞得到。圖／高雄市環保局提供
台南歸仁農地大面積焚燒，空氣汙染異味瀰漫到高雄大半個市區都聞得到。圖／高雄市環保局提供
台南歸仁農地大面積焚燒，空氣汙染異味瀰漫到高雄大半個市區都聞得到。圖／高雄市環保局提供
台南歸仁農地大面積焚燒，空氣汙染異味瀰漫到高雄大半個市區都聞得到。圖／高雄市環保局提供

高雄市 農地 大火

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