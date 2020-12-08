捷運站外計程車男燒死仍繫安全帶 逆轉排除3C引燃

高雄捷運凱旋站外1輛排班計程車昨晚全面燃燒，男駕駛成焦屍，有司機指稱常見他在車內滑手機看影片，被臆測3C產品是燃燒主因。但警消檢視監視器畫面，火勢瞬間從車內竄出，研判3C不太可能如此大火，幾乎排除此因素，待進一步化驗；且他疑繫著安全帶，沒拔插銷，諸多疑點待釐清。

警方清查死者疑為66歲謝姓男子，昨漏夜通知孩子前去案發轄區前鎮街派出所。但經了解，謝多年前已離婚，沒跟妻子或孩子同住，家人不太清楚他的生活狀況，僅知日前他有開口向孩子借錢，但也沒聽說他經濟狀況、及是否有尋短念頭。

檢察官今天相驗，研判他應是被燒死，另排解剖化驗確認，由於他長期沒跟家人聯繫，為求謹慎會採DNA比對身分。

令檢、警、消納悶的是，起火點大約在車內駕駛座與右前座之間，右前座燒得比較嚴重，引擎未燃燒，沒有3C產品殘留痕跡，也沒有可裝易燃物瓶罐等容器，是否有相關助燃劑？還需要採證進一步化驗。

辦案人員發現，監視器畫面顯示計程車是瞬間起火、竄出車外，若3C產品如手機、平板燃燒，不至於燒得那麼猛烈，也應有機會能逃生，幾乎能排除是3C引燃；離奇的是，警消搬出謝姓駕駛遺體時，發現安全帶插銷疑還插著。