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碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷
宜蘭縣冬山鄉珍珠一路平交道，今晚間5點50分許，一部自小客車突闖入平交道，與行駛而過的列車發生碰撞，小客車幾乎半毀，駕駛受困其中，宜蘭縣消防局獲報後，協助傷者脫困，車上駕駛、副駕駛意識清楚，目前兩人已送醫急救。
這起事故造成台鐵蘇澳開往猴硐4211次區間車延誤，車上90名旅客由台鐵另派4213次區間車接駁，目前該路段維持單線雙向通行，預計8點恢復正常。
宜蘭縣消防局說，小轎車陳姓女駕駛（49歲）事故後受困車內，經破壞車體才順利救出，有頭部撕裂傷，左腿擦挫傷；顏姓副駕駛（49歲）則肢體多處擦挫傷、額頭血腫，兩人意識清楚，都由救護車送往博愛醫院急救。
至於詳細事故原因，正待鐵路警察、台鐵進一步釐清。
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