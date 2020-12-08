快訊

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

《金色夜叉》的台灣之旅：男性復仇小說竟成文學名著？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭縣冬山鄉珍珠一路平交道，今晚間5點50分許，一部自小客車突闖入平交道，與行駛而過的列車發生碰撞，小客車幾乎半毀，駕駛受困其中，宜蘭縣消防局獲報後，協助傷者脫困，車上駕駛、副駕駛意識清楚，目前兩人已送醫急救。

這起事故造成台鐵蘇澳開往猴硐4211次區間車延誤，車上90名旅客由台鐵另派4213次區間車接駁，目前該路段維持單線雙向通行，預計8點恢復正常。

宜蘭縣消防局說，小轎車陳姓女駕駛（49歲）事故後受困車內，經破壞車體才順利救出，有頭部撕裂傷，左腿擦挫傷；顏姓副駕駛（49歲）則肢體多處擦挫傷、額頭血腫，兩人意識清楚，都由救護車送往博愛醫院急救。

至於詳細事故原因，正待鐵路警察、台鐵進一步釐清。

轎車遭撞後噴飛，卡在路旁的紐澤西護欄。記者張議晨/翻攝
轎車遭撞後噴飛，卡在路旁的紐澤西護欄。記者張議晨/翻攝
轎車遭撞後噴飛，卡在路旁的紐澤西護欄，整輛車面目全非。記者張議晨/翻攝
轎車遭撞後噴飛，卡在路旁的紐澤西護欄，整輛車面目全非。記者張議晨/翻攝

事故 台鐵

延伸閱讀

轎車疑闖冬山平交道撞火車 車上2人受重傷送醫急救

中橫驚傳轎車衝落3、40公尺邊坡 警消出動救援

國3彰化路段傍晚大貨車翻覆駕駛送醫 塞車綿延2公里

公車闖越平交道撞集集火車 肇事司機遭判刑4月

相關新聞

長庚科大登山社險遇山難 隊員上臉書PO文求救才脫困

長庚科技大學登山社一行24人4日前往新竹縣尖石鄉挑戰芝生毛台山，原本預計6日就能下山返校，卻不料登山隊疑似在山區迷途，找...

影／欲速則不達！老翁騎車橫越撞外送員昏迷

台中市美食外送員邱姓男子今天上午11時許騎車送餐時行經西屯區河南路，與騎車的七旬卓姓老翁發生碰撞，老翁送醫後昏迷；警方調...

嘉市偵查佐偵破800萬詐騙案 獲國家警光獎

嘉義市警局第一分局偵查隊偵查佐陳聖傑今年6月偵破電信詐欺犯罪集團，該集團以「猜猜我是誰」及「解除分期扣款」等手法詐騙被害...

捷運站外計程車男燒死仍繫安全帶 逆轉排除3C引燃

高雄捷運凱旋站外1輛排班計程車昨晚全面燃燒，男駕駛成焦屍，有司機指稱常見他在車內滑手機看影片，被臆測3C產品是燃燒主因。...

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

宜蘭縣冬山鄉珍珠一路平交道，今晚間5點50分許，一部自小客車突闖入平交道，與行駛而過的列車發生碰撞，小客車幾乎半毀，駕駛...

計程車司機燒死車內 找到可疑手機金屬物

高雄市前鎮區計程車司機謝姓男子昨天燒死車內，已成焦屍，今天檢警相驗，數十年未見面的兒子已認不出死者身分，將擇日複驗，確認...

轎車疑闖冬山平交道撞火車 車上2人受重傷送醫急救

宜蘭縣冬山鄉珍珠一路平交道，今傍晚一部自小客車疑似闖入平交道，與行駛而過的列車發生碰撞，小客車幾乎半毀，駕駛受困其中，宜...

賴比瑞亞籍油輪失火 獲救8船員將做新冠肺炎篩檢

賴比瑞亞籍「MARQUESSA」油輪今天在台東蘭嶼外海引擎室起火，船隻失去動力，24名船員受困，國搜中心出動空勤總隊和海...

蘭嶼外海油輪失火！船員後送台東 防疫滴水不漏

賴比瑞亞藉「MARQUESSA（馬奎莎）」油輪今上午航行台東蘭嶼外海時，疑因機艙引擎室冒煙起火，向國搜中心求救。包括空勤...

連環毒殺？北市環山路有狗誤食毒物 今年第三起

北市內湖區碧山路疑有犬貓接連遭毒害，動保處12月4日接獲通報，有毛小孩外出時疑誤食毒物，救治後已恢復健康，但案發地點，今...

猴硐搶修指揮官回應質疑：不知土石堆裡面是什麼狀況？

台鐵猴硐鐵路4日因邊坡崩塌中斷，其實早在11月30日邊坡就小幅滑動，台鐵工務處宜蘭工務段長李建勳以噴泥工法，12月3日完...

賴比瑞亞油輪蘭嶼外海失火 國搜中心救回8人

央社記者黃麗芸台北8日電）賴比瑞亞籍一艘油輪今早在台東蘭嶼外海發生引擎室起火事件，行政院國家搜救指揮中心獲報後立即海空救...

熱門新聞

韓警察廳回應酒駕撞死連署 曾母悲痛女兒像白白犧牲

豆奶攤曾害研究生中毒亡 又創「豆作職人」轉地下被逮

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

火燒車疑雲駕駛驚呼救我喪命 疑滑平板又怠速中充電

南港警爆集體喝花酒 北市警：記過處分隊長調職

水中有雨傘節消防員仍下水救人 貓羅溪失蹤者搜救無果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。