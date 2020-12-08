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計程車司機燒死車內 找到可疑手機金屬物

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區計程車司機謝姓男子昨天燒死車內，已成焦屍，今天檢警相驗，數十年未見面的兒子已認不出死者身分，將擇日複驗，確認身分。消防局火調人員在起火計程車內，找到疑似手機燒毀所留下的金屬物，但暫無法肯定是否手機起火引發火警，今天晚間消防局決定自行檢驗金屬物及引擎室的跡證，儘速了解起火原因。

昨天晚間10點多，疑是66歲的謝姓計程車司機停車在高雄市前鎮區中山與凱旋路口，車內突然起火，消防隊趕到迅速撲滅火勢，但謝已燒死駕駛座，成為焦屍。

謝的朋友說他長期在火警地點排班，平常會在排班時段在車內開手機看影片，起火時，曾看到謝揮手求救，但火勢延燒迅速，謝疑繫著安全帶沒來得及逃生。

今天檢警相驗，警方找來謝的兒子指認，但謝離婚30多年，兒女都住台南，已長期和謝不曾謀面，謝的兒子無法指認焦屍，檢察官指示擇日複驗。據了解，謝離婚後在高雄租屋，可能原落籍在前租屋處，但搬家後戶籍已被前房東遷往戶政事務所。

檢方今天指示消防局仔細勘查計程車內的跡證，火調人員在車內前座，找到疑是手機燒毀後留下的金屬物，以及引擎室燒損的跡證，將鑑定是否手機或引擎室電氣短路釀災。

謝姓計程車司機昨燒死車內，高雄市消防局將鑑定是否使用手機釀禍。記者林保光／翻攝
謝姓計程車司機昨燒死車內，高雄市消防局將鑑定是否使用手機釀禍。記者林保光／翻攝
昨晚消防隊員迅速撲滅計程車火勢，發現謝姓司機在車內已燒成焦屍。記者林保光／翻攝
昨晚消防隊員迅速撲滅計程車火勢，發現謝姓司機在車內已燒成焦屍。記者林保光／翻攝

計程車 高雄市

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