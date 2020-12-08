失智翁穿背心跑出家門 警方尋回時冷到發抖

78歲方姓老翁有失智症狀，本月4日傍晚趁看護不注意從家中自行外出，岡山警分局轄區員警獲報連夜找尋，直到隔天凌晨6時許，有民眾發現老翁坐在他工作的蘭花園內，穿著單薄全身冷得發抖，趕緊報警通知老翁家屬帶他回家。

方姓老翁家屬向警方表示，老翁外出時，身上只穿著無袖背心及內褲，連鞋子都沒穿，家人擔心最近晚間氣溫驟降，老翁恐有失溫危險，只能向警方求助。

警方表示，接獲報案後，派遣巡邏員警持續在轄內老翁可能行走方向找尋，均未發現老翁蹤跡，也沒有接獲迷途老人報案，直到天剛亮，一名許姓民眾在巡視蘭花園時發現老翁，看到老翁冷得發抖，先拿外套、長褲及拖鞋等衣物給老翁保暖身子並報案，員警比對身分確認是方姓老翁。