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長庚科大登山社險遇山難 隊員上臉書PO文求救才脫困

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

長庚科技大學登山社一行24人4日前往新竹縣尖石鄉挑戰芝生毛台山，原本預計6日就能下山返校，卻不料登山隊疑似在山區迷途，找不到下山的路，有隊員在途中還不慎傷及臉部，隨即透過臉書向外發送求救訊息，正巧被台灣樂山協會看到，向新竹縣消防局報案，出動搜救隊上山才在8日上午順利救援下山。

據了解，長庚科大登山社是在4日晚間7時出發抵達新竹縣尖石鄉秀巒，預計5日上午登頂芝生毛台山，並在當天下午前往泰崗野溪溫泉，隔天6日下午2點返程下山，共有12男12女成員組成，卻不料6日上午就遭遇險況，差點發生意外。

登山社隊員在6日上午發現返程路徑出錯，原本想從芝生毛台山東側下切寬稜線，卻因找不到合適下切位置便往北繞路，一行人隨即迷失在海拔上千公尺的山林，有隊員在過程中不慎摔倒，甚至有女隊員臉部撞傷瘀青，領隊隨即透過臉書發布求救訊息，向外界求援。

台灣樂山協會正好看到長庚山社在臉書發布的求救文，立即向新竹縣消防局通報，竹縣消防局第二大隊獲報後，在7日上午立刻由小隊長馬明義率7名山域搜救隊人員，攜帶搜救裝備、照明燈具、繩索等裝備上山前往救援。

因登山社一行人身上所攜帶的飲水、糧食只準備行程2日份，因此在山上遇險後根本沒有充足的食物飲水，所幸因及時回報受困位置，搜救人員獲悉食物不足的情況，也背負泡麵、罐裝水上山，要拯救這群大學生。

搜救隊在7日下午5時許，順利趕抵登山社受困位置，一行人看到搜救隊員心中的不安終於放下、喜極而泣，並在搜救隊引導下往泰崗溪谷下切，以免因日落後山區氣溫下降，造成更多危險因素，途中抵達溪床時，因登山社隊員有人出現體力不支，搜救隊更是拿出攜帶式爐具，煮泡麵給登山社隊員們果腹，讓大家十分感動。

最後在今天清晨4時許，經過近10個小時趕路，順利下山抵達登山口；新竹縣消防第二大隊就表示，今年新竹縣共發生25起山難，尤其山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠，因此也提醒登山民眾，登山前做足準備，才能確保登山安全。

長庚山社登尖石山區遇迷途，險些受困山林，經過2夜驚魂才順利下山脫困。記者巫鴻瑋／翻攝
長庚山社登尖石山區遇迷途，險些受困山林，經過2夜驚魂才順利下山脫困。記者巫鴻瑋／翻攝
長庚山社登尖石山區遇迷途，險些受困山林，經過2夜驚魂才順利下山脫困。記者巫鴻瑋／翻攝
長庚山社登尖石山區遇迷途，險些受困山林，經過2夜驚魂才順利下山脫困。記者巫鴻瑋／翻攝
長庚山社登尖石山區遇迷途，險些受困山林，經過2夜驚魂才順利下山脫困。記者巫鴻瑋／翻攝
長庚山社登尖石山區遇迷途，險些受困山林，經過2夜驚魂才順利下山脫困。記者巫鴻瑋／翻攝
長庚山社登尖石山區遇迷途，險些受困山林，經過2夜驚魂才順利下山脫困。記者巫鴻瑋／翻攝
長庚山社登尖石山區遇迷途，險些受困山林，經過2夜驚魂才順利下山脫困。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹

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