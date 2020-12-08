年輕女手機掉落河中 民眾誤以為輕生烏龍一場

湯姓女子手機掉落高雄幸福川中，作勢要跳入撿回心愛手機，一旁民眾誤以為她要跳河輕生，驚動警消到場，經過一番解釋，才釐清原來只是湯女想撿回愛機，後續由水利局人員到場，將手機撈起。

據了解，今天上午9點15分左右，三民一警分局接獲報案，稱三民區河北二路附近友人要跳河，疑似輕生，警方獲報後立即派遣長明派出所警員趕往現場。