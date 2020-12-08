影／欲速則不達！老翁騎車橫越撞外送員昏迷

台中市美食外送員邱姓男子今天上午11時許騎車送餐時行經西屯區河南路，與騎車的七旬卓姓老翁發生碰撞，老翁送醫後昏迷；警方調閱監視器，發現老翁違規穿越雙黃線，疑為肇事主因，詳細肇因由交大事故組分析研判。

據查，邱姓男子（29歲）是美食外送員，上午11時許，騎車送餐途中行經西屯區河南路接近青海路口時，卓姓老翁（73歲）突然從對向車道小巷中騎車竄出，直接穿越河南路雙黃線到邱行駛的車道上，邱反應不及直接撞上，邱全身有多處擦挫傷，卓則陷入昏迷，二人都被送往醫院治療。